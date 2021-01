Rugby : "l'inquiétude grandit" dans les clubs, affectés par le Covid-19

Entre les cas de Covid-19 qui se multiplient dans les clubs de rugby, une coupe d'Europe suspendue et des stades toujours vides, les présidents, entraîneurs et joueurs du Top 14 sont nombreux à s'enfoncer dans la déprime. Actuellement, ils ignorent dans quel état ils arriveront au bout de la saison, "si on y arrive", nuance un président de club.

De nouvelles mesures plus strictes

"Il y a une grande inquiétude pour cette deuxième partie de saison. On espérait pouvoir la démarrer en ayant du public. Au regard de ce qui est annoncé par le gouvernement, nous pensons que cette situation va perdurer", déplore Jean-François Fonteneau, président d'Agen, dernier au classement du Top 14. "L'inquiétude grandit et on se sent totalement impuissants. On se dit que l'on ne va jamais s'en sortir", ajoute-il.

L'arrivée du variant anglais du coronavirus dans certains clubs français a aussi relancé la psychose. Dernièrement, la ligue a recommandé que les joueurs limitent les célébrations après un essai pour éviter les contacts.