Rugby : l'équipe de France dépassée face à la Nouvelle-Zélande

Article Suggestions

Dominés dans tous les secteurs, les Bleus ont subi une lourde défaite à Wellington (43-17) pour le deuxième test face aux All Blacks. Trop tendres en défense, malmenés en conquête, ils ont encaissé six essais malgré deux réalisations signées Barré et Brennan. Le dernier match à Hamilton s’annonce redoutable.