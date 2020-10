Roland-Garros : une finale inattendue entre Swiatek et Kenin chez les dames

C'est une quinzaine automnale inhabituelle qui débouche sur une finale dames inattendue à Roland-Garros : Sofia Kenin (6e), peu expérimentée sur terre battue, et Iga Swiatek (54e), inexpérimentée tout court à 19 ans, vont se disputer samedi la coupe Suzanne-Lenglen.

Jeudi après-midi, Iga Swiatek n'a laissé aucune chance à la qualifiée argentine Nadia Podoroska (131e), balayée 6-2, 6-1 en pile 70 minutes, pour s'offrir sa toute première finale en Grand Chelem. Puis Sofia Kenin s'est montrée plus régulière et plus solide sur les points importants que Petra Kvitova (11e), battue 6-4, 7-5 en un peu moins de deux heures, pour s'inviter pour la deuxième fois de l'année en finale majeure, huit mois après son sacre à l'Open d'Australie.

Une première pour une Polonaise ?

À 19 ans, Iga Swiatek ne compte encore aucun titre à son palmarès. Avant cette édition 2020 de Roland-Garros, la jeune Polonaise n'avait atteint qu'une finale sur le circuit WTA, à Lugano (Suisse) en 2019. Et elle n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem.

Iga Swiatek devient ainsi la deuxième Polonaise à accéder à une finale en Grand Chelem dans l'ère Open (1968), la troisième au total. Avant elle, seules Jadwiga Jedrzejowska à trois reprises (Wimbledon et US Open 1937, Roland-Garros 1939), et Agnieszka Radwanska à Wimbledon en 2012, avaient atteint la dernière marche en tournoi majeur. Mais jamais encore une joueuse polonaise n'en a remporté.

Kenin étonnante sur terre battue

Si Sofia Kenin a déjà triomphé en Grand Chelem, on ne l'attendait pas à pareille fête sur la terre battue parisienne. D'abord parce que la jeune Américaine (21 ans) ne comptait que six succès sur ocre depuis le début de sa carrière (contre onze défaites), dont une victoire de prestige aux dépens de Serena Williams au troisième tour de Roland-Garros 2019. Mais aussi parce qu'elle n'y a disputé ses premiers échanges sur le circuit principal qu'en 2018.

En moins de quinze jours, Sofia Kenin, impeccable de détermination comme à son habitude, a pourtant doublé son total de victoires sur terre battue pour se hisser en finale. Sa dernière, jeudi contre Petra Kvitova qui n'avait jusque-là perdu aucun set, est une de ses deux seules du tournoi en deux manches.