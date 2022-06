Tennis : un retour en toute discrétion à Majorque pour Rafael Nadal

Le retour du roi sur ses terres. Deux jours après sa victoire dimanche en finale de Roland Garros, Rafael Nadal est rentré dans sa villa de Porto-Cristo, sur l'île de Majorque, tard dans la nuit de lundi à mardi. Mais comme à son habitude, l'homme aux 14 titres à Roland-Garros a décidé de ne pas organiser de fête ou de cérémonie. Une attitude que comprennent très bien les habitants de l'île, qui estiment que cela fait partie de la personnalité de leur champion. "On a l'habitude. Quand il vient ici, c'est pour se déconnecter. Il s'y sent très bien, parce qu'il passe inaperçu, particulièrement à Manacor. Ici, les gens l'adorent, mais ne veulent pas le déranger", témoigne Gabriel au micro d'Europe 1.

Nadal jouera-t-il à Wimbledon ?

Une habitude qui caractérise la relation entre Rafael Nadal et les Majorquins. Un autre habitant de Manacor explique que cette situation est la même depuis le début de la carrière de l'Espagnol. "Je me souviens que lorsqu'il avait gagné son premier Roland-Garros, tout le monde pensait qu'il allait faire une grande fête à son retour. Il a simplement fait un repas avec son père, sa mère, sa sœur et sa femme", raconte Juan.

Selon son entourage, Rafael Nadal va maintenant se concentrer sur son entrainement et sur ces soins médicaux, à trois semaines du début de Wimbledon.