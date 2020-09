Roland-Garros : tous les résultats de la première journée

La première journée du tournoi de tennis de Roland-Garros s'est déroulée ce dimanche, à Paris. La Française Caroline Garcia a battu, non sans mal, l'Estonienne Anett Kontaveit en trois sets (6-4, 3-6, 6-4). "Je suis vraiment contente de mon attitude et de mon état d'esprit. Je me suis battue jusqu'au bout et j'ai été plus agressive dans le troisième set", a réagi Garcia après le match. Jérémy Chardy a pour sa part chuté, au terme d'un match accroché, sur l'Autrichien Jurij Rodionov (3-6, 4-6, 7-6, 6-4, 10-8). Dans le grand match de la journée qui opposait le Suisse Stan Wawrinka au Britannique Andy Murray, le premier a facilement battu le second (6-1, 6-3, 6-2).

Résultats de la 1e journée du tournoi de Roland-Garros disputée dimanche : Simple messieurs (1er tour) : Taylor Fritz (Etats-Unis/N.27) bat Tomás Machac (République Tchèque) 7-5, 7-6 (7/2), 1-6, 2-6, 6-3 Federico Coria (Argentine) bat Jason Jung (Taïwan) 7-5, 7-6 (8/6), 7-6 (7/3) Benjamin Bonzi (France) bat Emil Ruusuvuori (Finlande) 6-2, 6-4, 4-6, 6-4 Jannik Sinner (Italie) bat David Goffin (Belgique/N.11) 7-5, 6-0, 6-3 Sebastian Korda (Etats-Unis) bat Andreas Seppi (Italie) 6-2, 4-6, 6-3, 6-3 John Isner (Etats-Unis/N.21) bat Elliot Benchetrit (France) 6-4, 6-1, 6-3 Kei Nishikori (Japon) bat Daniel Evans (Grande-Bretagne/N.32) 1-6, 6-1, 7-6 (7/3), 1-6, 6-4 Stefano Travaglia (Italie) bat Pablo Andújar (Espagne) 6-3, 6-4, 6-4 Jurij Rodionov (Autrichien) bat Jérémy Chardy (France) 3-6, 4-6, 7-6, 6-4, 10-8 Marco Cecchinato (Italie) bat Alex De Minaur (Australie) 7-6, 6-4, 6-0 Radu Albot (Moldavie) bat Jordan Thompson (Australie) 6-2, 6-4, 6-1 Norbert Gombos (Slovaquie) bat Borna Coric (Croatie/N.24) 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 Benoît Paire (France/N.23) bat Soonwoo Kwon (Corée du Sud) 7-5, 6-4, 6-4 Dominik Koepfer (Allemagne) bat Antoine Hoang (France) 6-2, 3-6, 6-1, 6-1 Stanislas Wawrinka (Suisse) bat Andy Murray (Grande-Bretagne) 6-1, 6-3, 6-2 Simple dames (1er tour) : Simona Halep (Roumanie/N.1) bat Sara Sorribes (Espagne) 6-4, 6-0 Kamilla Rakhimova (Russie) bat Shelby Rogers (Etats-Unis) 6-2, 6-3 Maria Sakkari (Grèce/N.20) bat Ajla Tomljanovic (Australie) 6-0, 7-5 Astra Sharma (Australie) bat Anna Blinkova (Russie) 6-3, 2-6, 7-5 Irina Begu (Roumanie) bat Jil Teichmann (Suisse) 6-4, 4-6, 6-3 Ekaterina Alexandrova (Russie/N.27) bat Maddison Inglis (Australie) 6-3, 6-3 Aliaksandra Sasnovich (Biélorussie) bat Anna-Lena Friedsam (Allemagne) 6-2, 2-6, 6-3 Kaia Kanepi (Estonie) bat Marie Bouzková (République Tchèque) 4-6, 6-4, 6-2 Elise Mertens (Belge/N.16) bat Margarita Gasparyan (Russie) 6-2, 6-3 Victoria Azarenka (Biélorussie/N.10) bat Danka Kovinic (Monténégro) 6-1, 6-2 Anna Karolína Schmiedlová (Slovaquie) bat Venus Williams (Etats-Unis) 6-4, 6-4 Caroline Garcia (France) bat Anett Kontaveit (Estonie) 6-4, 3-6, 6-4 Martina Trevisan (Italie) bat Camila Giorgi (Italie) 7-5, 3-0 (abandon) Nadia Podoroska (Argentine) bat Greet Minnen (Belgique) 6-2, 6-1 Barbora Strycova (République Tchèque/N.32) bat Varvara Lepchenko (Etats-Unis) 7-5, 6-2