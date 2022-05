À quelques jours de Roland-Garros, la santé de Rafael Nadal inquiète

À dix jours de Roland-Garros, Nadal inquiète. L'Espagnol a été éliminé jeudi soir en huitièmes de finale du tournoi de Rome. La performance sportive de Rafael Nadal n'était pas honteuse, mais en revanche son état physique n'était pas celui des grands jours. Il n'est actuellement pas en forme, et il ne s'en cache pas. C'est rare de voir l'Espagnol aussi ému, mais il ne veut même plus cacher son mal-être. Il faut savoir qu'il souffre depuis des années du syndrome de Mueller–Weiss, une maladie osseuse très rare qui le handicape sous le pied gauche. Il a déjà été opéré pour ça, mais à chaque fois, ça revient.

Jeudi soir, c'était peut-être la douleur de trop. Il a quand même tenu à aller au bout de son match face au Canadien Denis Shapovalov. Mais tout de suite après, en conférence de presse, le roi de Roland-Garros se montrait presque fataliste. "Non, je ne suis pas blessé. Je suis juste un joueur qui doit vivre avec une blessure. Ce n'est pas pareil", précise-t-il.

Ultime objectif ? Une 14e victoire à Roland-Garros

Et d'ajouter : "Bien sûr que c'est difficile d'accepter cette situation. C'est frustrant. Il y a beaucoup de jours où je n'arrive même pas à m'entraîner correctement." L'Espagnol garde en tête "encore un grand objectif" : "Dans quelques jours, je vais continuer à rêver de cet objectif."

Cet objectif, c'est une 14e victoire à Roland-Garros. Pour la réaliser, Rafael Nadal va sans doute demander à entamer son tournoi le plus tard possible. Il sera accompagné de son médecin personnel. Mais cela sera-t-il suffisant pour faire face au tenant du titre Novak Djokovic, ou encore à la nouvelle sensation Carlos Alcaraz ? Le compte à rebours est enclenché, et on peut dire que l'Espagnol s'apprête à relever l'un des défis les plus fous de son immense carrière.