Roland-Garros 2022 : ce qu'il faut retenir du tirage au sort des tableaux principaux

Les organisateurs de Roland-Garros, qui débute dimanche et dont Europe 1 est la radio officielle, ont effectué le tirage au sort des tableaux masculin et féminin. Du côté des messieurs, Novak Djokovic, Rafael Nadal et le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz, les trois principaux favoris, ont été versés dans la même moitié de tableau. Djokovic, numéro un mondial et tenant du trophée, pourrait affronter Nadal, 13 fois vainqueur du Grand Chelem parisien, dès les quarts de finale. Le vainqueur croiserait potentiellement Alcaraz, aux portes du top 5 à 19 ans, en demi-finale.

Sur la terre battue parisienne, Djokovic est en quête d'un 21e trophée en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record détenu par Nadal depuis son sacre à l'Open d'Australie en janvier. Le Serbe, qui fêtera ses 35 ans dimanche, entamera sa quinzaine face au Japonais Yoshihito Nishioka. Le Majorquin, lui bientôt 36 ans, débutera contre l'Australien Jordan Thompson.

Un potentiel Alcaraz-Zverev en quarts de finale

Alcaraz, qui vit un printemps ébouriffant avec ses deux premiers titres en Masters 1000, à Miami début avril et Madrid début mai, plus un succès à Barcelone entre-temps, sera lui opposé à un joueur issu des qualifications au premier tour. Comme le numéro 3 mondial Alexander Zverev, l'adversaire potentiel de l'Espagnol en quarts de finale.

Dans l'autre moitié de tableau, la demi-finale théorique opposerait le N.4 mondial Stefanos Tsitsipas, finaliste sortant, au N.2 Daniil Medvedev, qui vient de faire son retour après une opération d'une hernie début avril. Auparavant, le Grec pourrait se mesurer au Norvégien Casper Ruud en quarts de finale, et le Russe à son compatriote Andrey Rublev.

Un parcours d'obstacles pour Iga Swiatek

Du côté des dames, le tirage au sort a réservé un parcours d'obstacles à la N.1 mondiale Iga Swiatek qui pourrait affronter la lauréate 2018 Simona Halep (19e joueuse mondiale) dès les huitièmes de finale. En cas de succès contre la Roumaine, désormais épaulée par Patrick Mouratoglou, le coach de Serena Williams, la Polonaise, qui avait créé la surprise en remportant l'édition automnale en 2020, pourrait théoriquement se mesurer à la Tchèque Karolina Pliskova (8e) en quarts. Et ce serait pour retrouver ensuite la vainqueur du quart théorique entre Paula Badosa (3e) et Aryna Sabalenka (7e).

Dans la partie basse du tableau, la Tunisienne Ons Jabeur (6e), très en forme ces dernières semaines avec notamment son premier grand titre au WTA 1000 de Madrid suivi de sa finale au WTA 1000 de Rome, pourrait retrouver en quarts la Grecque Maria Sakkari (4e mondiale et demi-finaliste l'an dernier). La tenante du titre tchèque Barbora Krejcikova (2e) pourrait retrouver la Bélarusse Viktoria Azarenka (15e) en huitièmes puis l'Espagnole Garbine Muguruza (10e), lauréate en 2016, en quarts.