Roland-Garros : pourquoi il ne faut pas rater la finale entre Nadal et Djokovic

Un duel au sommet. Dimanche après-midi, à partir de 15 heures sur le court Philippe-Chatrier, Rafael Nadal et Novak Djokovic, les deux meilleurs joueurs présents sur le circuit, s'affronteront pour remporter Roland Garros. S'il s'impose, Rafael Nadal remportera sa 100e victoire à Roland-Garros et son 13ème tournoi à Paris, en 13 finales. Si c'est Novak Djokovic qui gagne, alors le serbe deviendra le premier joueur de l'ère Open (depuis 1968) à s’adjuger à deux reprises dans chacun des tournois du Grand Chelem, et le premier à battre l'Espagnol en finale sur terre battue.

Nadal vs Djokovic : la guerre des chiffres

D'autres chiffres clés ont été cités avant ce match : Novak Djokovic a l’opportunité de se rapprocher des 20 titres en Grand Chelem de Roger Federer (en 31 finales), tandis que Rafael Nadal a la possibilité de l’égaler. Forcément, ce contexte va peser sur la rencontre, selon le consultant d'Europe 1 Cédric Pioline. "C'est ce qu'on appelle 'la pression' : Tout ça se joue dans un mouchoir ! Celui qui gagnera, c'est celui aussi qui arrivera le mieux à gérer et quelque part, à faire abstraction de ces enjeux pour être totalement concentré sur le jeu, sur le tennis, sur le match", explique-t-il.

Nadal favori, mais Djokovic peut saisir sa chance

Toutefois, pour Cédric Pioline, le tenant du titre, Rafael Nadal est légèrement favori. "Maintenant, c'est quand même on parle de Novak Djokovic !" Eliminé en huitième de finales lors de l'US Open cette année pour un mauvais geste, Novak Djokovic veut gagner. "Il faudra qu'il joue son meilleur tennis, car il y a évidemment la possibilité", explique Cédric Pioline. En effet, avec une faible température et des conditions météo (humidité, vent, etc) uniques en automne, les niveaux vont être légèrement nivelés.

La terre battue va être rendue plus "lourde" et les balles seront moins rapides. Ainsi, les lifts de Nadal prendront un petit peu moins et la balle arrivera un peu plus là où aime Djokovic, au niveau de la hanche, analyse notre consultant. Ce match promet donc d'être un grand spectacle, à suivre en fil rouge sur l'antenne d'Europe 1, comme l'ont été de nombreux affrontements sur le central cette année (Gaston-Thiem et Thiem-Schwartzman notamment)