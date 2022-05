Roland-Garros : Malek Moussouni, la star du tableau des scores

Qui s'imposera sur la terre battue de Roland-Garros ? Le résultat dans deux semaines. Tandis que certains avanceront au fil des jours dans la compétition, d'autres sortiront par la petite porte. Armé de son marqueur blanc, Malek Moussouni tiendra le calendrier des résultats avec une assiduité sans faille. À l'image de Rafael Nadal ou Novak Djokovic, Malek Moussouni a, lui aussi, le droit à sa serviette blanche floquée Roland-Garros. Le peintre décorateur l'utilise pour protéger ses genoux. Pour la première fois cette année, c'est lui qui tient le tableau des résultats de la compétition. "Pendant cinq ans, je m'occupais du tableau des qualifications, mais là j'ai basculé sur cet immense tableau noir", commente-t-il, derrière ses lunettes orange électriques.

À deux jours du début du tournoi officiel, Malek Moussouni inscrit au marqueur blanc les noms des dernières joueuses qualifiées. "On découvre de jolis noms, Alia par exemple", explique-t-il au micro d'Europe 1. Pas une minute de répit pour le travailleur de l'ombre. Dos aux terrains de tennis, entre les applaudissements des spectateurs présent dans les gradins, il se concentre pour ne pas faire la moindre erreur. "C'est une fierté d'être ici, au milieu de tous ces spectateurs étrangers. On peut dire que je participe au tournoi en apportant mon petit grain de sel. C'est un réel plaisir", souffle Malek Moussouni, le sourire aux lèvres.

Certains "veulent que j'écrive leurs noms"

Scruté par les passants, il n'hésite pas à répondre aux sollicitations. En cinq ans à Roland Garros, il a noté quelques anecdotes : "Certains me demandent pourquoi j'ai mis tel ou tel joueur à côté, je leur explique que ce n'est pas moi qui décide." Et d'ajouter : "Encore plus fou, d'autres veulent que j'écrive leurs noms. C'est dingue."

De son côté, le peintre décorateur espère lui écrire le nom d'un Français ou d'une Française le 4 et 5 juin prochains à l'issue des deux finales respectives.