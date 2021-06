Roland-Garros : les résultats de la journée de jeudi

Belle compensation pour le tennis tricolore. Jeudi, la paire de double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut s'est imposée en demi-finale contre les Colombiens Juan-Sebastian Cabal et Robert Farah et jouera une nouvelle finale à Roland-Garros. Dans les demi-finales femmes en simple, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova s'est qualifiée en première après être venue à bout de la Slovène Zidansek. Dans l'autre demi-finale, la Tchèque Barbora Krejcikova affronte Maria Sakkari pour une place en finale des Internationaux de France.

Le double français Herbert-Mahut en finale

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont qualifiés jeudi pour la finale du tournoi de double de Roland-Garros au terme d'un terrible combat pour éliminer la paire colombienne Juan Sebastain Cabal et Robert Farah 6-7 (2/7), 7-6 (7/2), 6-4 en 2h52. Les deux tricolores ont dû sauver trois balles de match contre eux dans la deuxième manche avant de finalement l'emporter sous l'ovation du public du court Simonne-Mathieu. L'équipe française tentera samedi de reconquérir un titre parisien qu'elle avait remporté en 2018, en affrontant le duo kazakh Alexandr Bublik-Andrey Golubev.

Première pour Pavlyuchenkova

Anastasia Pavlyuchenkova (32e mondiale) s'est qualifiée jeudi à Roland-Garros pour sa première finale de tournoi du Grand Chelem en battant en demie la Slovène Tamara Zidansek (85e) 7-5, 6-3. La Russe est devenue la première joueuse à dépasser les 50 participations en Grand Chelem avant d'atteindre la finale (52).

A 29 ans, la Russe a été plus solide que son adversaire de six ans sa cadette. Son jeu agressif (155 coups gagnants, record du tournoi, pour atteindre les demies) a une nouvelle fois fait mouche. Zidansek, 85e, en a réussi plus (27 contre 19), mais elle a aussi et surtout commis plus de fautes directes que la Russe (33 contre 22). Pavlyuchenkova affrontera pour le titre la vainqueur de l'autre demi-finale entre la Grecque Maria Sakkari (18e) et la Tchèque Barbora Krejcikova (33e).