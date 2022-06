Roland-Garros : les habitants de Majorque attendent le retour du champion Rafael Nadal

C'est son 22ème titre en Grand Chelem - un record absolu. Rafael Nadal, 36 ans, donne toujours l'impression que personne, ou très peu, ne lui arrive à la cheville lorsqu'il joue à Paris. Et même lorsque son pied gauche lui fait des misères, il a éparpillé Casper Ruud. À chaque nouveau titre de Nadal sur son île des Baléares, Majorque, c'est toujours la même fierté.

À Majorque, on le surnomme "le taureau de Manacor", ville où il a grandi. Rafael Nadal continue de susciter l'admiration sur l'île, où ils sont nombreux à avoir suivi la finale du tournoi parisien depuis leur salon ou la terrasse d'un bar. Pour Alessandro, lui aussi né à Majorque, cette nouvelle victoire perpétue la légende de l'athlète espagnol : "Rafael Nadal, c'est pour nous une référence, une personne très importante et connue partout. On est super heureux."

"Un grand homme" pour les habitants de Majorque

Un super héros admiré pour son impressionnante carrière, mais aussi et avant tout pour ses valeurs. "C'est un athlète depuis qu'il est très jeune, mais il est aussi très humble et honnête", estime Santiago. "Il a eu une bonne éducation, il est très proche des habitants de Majorque. Il ne s'est pas laissé submerger par la célébrité et peu importe combien d'argent il gagne, il continue d'être une personne honnête et humble. C'est ce qui fait de lui un grand homme."

Rafael Nadal est attendu demain en milieu de journée dans son village natal de Manacor.