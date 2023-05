Roland-Garros : la déception Herbert, la joie de Paquet... Une journée mitigée pour le clan français

La deuxième journée des qualifications de Roland-Garros s'est achevée ce mardi soir par un bilan à nouveau mitigé pour les tricolores. Sur les 15 Français en lice, seulement cinq sont parvenus à se hisser au deuxième tour. Après deux journées de qualifications, sur les 29 engagés, 18 se sont arrêtés dès leur entrée en lice, à l'image de Pierre-Hugues Herbert. L'ancien vainqueur en double de Roland-Garros a été battu, ce mardi, en deux sets (7-6, 7-6), accroché par le Russe Aslan Karatsev, demi-finaliste du Masters 1000 de Madrid.

"Le public est super présent"

"Il faut arriver à être positif et s'appuyer là-dessus pour redevenir un joueur de tennis, enchaîner les semaines", déclare le Français au micro d'Europe 1. Mais la chance a souri à d'autres, comme Chloé Paquet, 181e joueuse mondiale, portée par un public acquis à sa cause. "Sur les autres tournois du Grand Chelem, parfois, au niveau des qualifs, il n'y a pas forcément de monde. Et là, on arrive, c'est le début de Roland, et même si ce sont les qualifs, le public est super présent, les cours sont pleins. Il y a des super ambiance, ça fait énormément plaisir", rapporte la Française après son succès contre l'Espagnole Rose Vicens Mas (6-4, 5-7, 6-2).

Au total, trois tours sont nécessaires pour rejoindre le grand tableau de Roland-Garros. L'an dernier, et cela avait fait mauvaise impression, filles et garçons confondus, un seul Français, Geoffrey Blancaneaux s'était extrait des qualifications.