Debru décu, l'exploit de Robbe : ce qu'il faut retenir de la 2e journée des qualifications de Roland-Garros

Les matches se poursuivent porte d'Auteuil avec la deuxième journée des qualifications. Pas moins de quinze tricolores étaient sur les courts de Roland-Garros ce mardi. Mais comme lundi, le bilan des joueurs et joueuses est mitigé même si les Bleues ont davantage assuré par rapport à leurs homologues masculins. Sur huit engagés, seulement deux sont parvenus à décrocher un ticket pour le deuxième tour des qualifications.

La journée avait mal commencé avec l'élimination très rapide de Terence Atmane (249e) par le Tchèque Zdenek Kolar (171e) sur le score de 6-1 6-2. Dans la foulée, Mathys Erhard et Harold Mayot (199e) n'ont pas, respectivement, su tenir tête à l'Italien Flavio Cobolli et et à l'Australien Marc Polmans (194e). Opposé à la tête de série numéro un de ces qualifications, Aslan Karatsev, Pierre-Hugues Herbert n'a pas démérité, mais s'est finalement incliné en deux sets très serrés (7-6, 7-6). Seuls Laurent Lokoli et Geoffrey Blancaneaux ont sauvé l'honneur du côté des Français. de la journée côté tricolore. Le prodige Gabriel Debru, vainqueur l'édition junior l'an passé, pourra nourrir des regrets. Touché à la cuisse, le Français s'est écroulé en début de troisième set, avant de se relever, en vain.

2e jour des qualifications Les résultats des Français de ce mardi : Maximilian Marterer (144e) bat Terence Atmane (249e) 6-1 6-2 Flavio Cobolli (159e) bat Mathys Erhard (362e) 6-4 3-6 6-4 Marc Polmans (194e) bat Harold Mayot (199e) 7-5 7-5 Laurent Lokoli (198e) bat Egor Gerasimov (667e) 6-3 7-5 Liam Broady (140e) bat Arthur Gea (933e) 4-6 6-4 6-3 Aslan Karatsev (62e) bat Pierre-Hugues Herbet (396e) 7-6 7-6 Geoffrey Blancaneaux (161e) bat Cem Ilkel (229e) 6-4 7-5

Meilleure réussite côté Françaises

Les Françaises ont terminé la journée avec un bilan un peu plus glorieux que celui des hommes. Sur cinq joueuses en lice ce mardi, trois se sont hissées au deuxième tour des qualifications. Alors qu'elle avait été invitée par les organisateurs de Roland-Garros, Alice Robbe a honoré sa présence aux Internationaux de France. Malgré les 150 places d'écart avec l'Australiene Priscilla Hon, le jeune française de 23 ans a parfaitement géré son match pour s'imposer en deux sets 6-2 7-5. Favorite, Chloé Paquet a quant à elle dû s'employer pour écarter l'Espagnole Rosa Vicens Mas sur le score de 3-6 6-2 6-2. Quasiment simultanément, Elsa Jacquemot a également tenu son rang en éliminant l'Argentine Paula Ormaechea en deux sets secs 6-2 6-2 en un peu moins d'1h30. Emeline Dartron et Alice Tubello n'ont, quant à elles, pas connu le même sort. Les deux Françaises ont éliminées dès le premier tour des qualifications ce mardi.

2e jour des qualifications Les résultats des Françaises de ce mardi : Ankita Raina (212e) bat Emeline Dartron (405e) 7-5 5-7 6-2 Alice Robbe (190e) bat Priscilla Hon (152e) 6-2 7-6 Chloé Paquet (181e) bat Rosa Vicens Mas (218e) 3-6 6-2 6-2 Elsa Jacquemot (175e) bat Paula Ormaechea (184e) 6-2 6-2 Mona Barthel (204e) bat Alice Tubello (323e) 6-4 1-6 6-2 Polona Hercog (non classée) bat Harmony Tan (231e) 5-7 6-0 7-6

Les qualifications se poursuivent demain avec le deuxième tour. Plusieurs Français comme Laurent Lokoli, Lucas Pouille ou Elsa Jacquemot feront déjà leur retour sur les courts. Europe 1, radio officielle du Grand Chelem vous fera suivre cette nouvelle journée en fil rouge. Un débrief des résultats sera disponible le soir dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).