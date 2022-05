Tennis : le phénomène Carlos Alcaraz est-il le nouveau favori de Roland-Garros ?

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev : cet impressionnant tableau de chasse est à mettre sur le compte de Carlos Alcaraz. Le phénomène espagnol de 19 ans a épaté, une nouvelle fois, la planète tennis en remportant dimanche son deuxième titre en Masters 1000 à Madrid, dans son pays, après un parcours de rêve. Le jeune tennisman a d'abord écarté son idole, Rafael Nadal, en quarts de finale vendredi (6-2, 1-6, 6-3) avant de réitérer pareil exploit le lendemain face au numéro un mondial Novak Djokovic, en trois sets (6-7, 7-5, 7-6). Carlos Alcaraz est désormais considéré par certains comme l'un des favoris de Roland-Garros, notamment après sa démonstration en finale contre l'Allemand Alexander Zverev (6-3, 6-1).

Le phénomène espagnol se fait remarquer par ses performances et par son jeu, qui alterne les délicieuses amorties et les frappes surpuissantes. Le journal L'Équipe, toujours amateur de jeux de mots, ne s'est pas trompé en titrant lundi matin "Alcaraz de marée". Le gamin d'El Palmar, près de Valence, remporte effectivement tout sur son passage depuis quelques semaines. Il compte désormais cinq titres à son palmarès, dont deux Masters 1000 après son succès à Miami début avril et celui sur la terre battue de Madrid dimanche.

Le plus jeune à totaliser autant de victoires depuis... Nadal

"Carlitos" Alcaraz, comme le surnomment les médias espagnols, est le plus jeune joueur à atteindre ce total de victoires depuis un certain Rafael Nadal en 2005. "Je me considère comme un joueur qui joue très bien en ce moment. Je crois que je suis un adversaire difficile pour les autres joueurs", affirme-t-il modestement, alors qu'Alexander Zverev l'a qualifié de "meilleur joueur du monde" dimanche après la finale madrilène.

Classé à la 120e place mondiale il y a un an, voici Alcaraz qui frappe aux portes du top 5, à la 6e place ce lundi. Autant dire que dans deux semaines, quand débutera le tournoi de Roland-Garros, les regards seront tournés vers lui.