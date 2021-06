EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la finale entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas

Qui va succéder à Rafael Nadal ? La finale de Roland-Garros se joue dimanche après-midi (15h) entre Novak Djokovic, qui a réalisé l'immense performance d'éliminer le roi de la terre battue en demi-finales, et le jeune Grec aux dents longues Stefanos Tsitsipas. Cet affrontement sera également un choc de générations : d'un côté le n°1 mondial de 34 ans, à la recherche de son 19e titre en Grand Chelem, et de l'autre Tsitsipas, l'un des plus éminents membres de la "next gen" du tennis mondial, qui dispute à 22 ans sa première finale en Majeurs. Mais le Grec saura-t-il déjouer les pronostics, qui donnent le "Djoker" largement favori ? Suivez la finale en direct sur Europe 1.

Les informations à retenir : Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas s'affrontent dimanche en finale de Roland-Garros

Le Serbe est à la recherche d'un deuxième titre à Paris et d'un 19e Grand Chelem, afin de se rapprocher du record de 20 co-détenu par Federer et Nadal

Le Grec va disputer sa premier finale en Majeurs