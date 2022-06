Roland-Garros : découvrez le programme du samedi 4 juin

Place à la grande finale du tournoi féminin ce samedi à Roland-Garros. Cette 14e journée sur la terre battue parisienne verra s'affronter la Polonaise et numéro 1 mondiale, Iga Swiatek et la jeune américaine de 18 ans, Cori Gauff. Grandissime favorite du tournoi, Swiatek a déjà triomphé Porte d'Auteuil en 2020, à 19 ans seulement. En face, celle que l'on surnomme "Coco" Gauff occupe la 23e place au classement WTA et disputera sa toute première finale en Grand-Chelem. La finale Dames sera suivie de celle du double messieurs.

Le programme du Philippe-Chatrier (à partir de 15h) Finale dames: Iga Swiatek (POL/1) - Coco Gauff (USA/18) Finale double messieurs: Ivan Dodig/Austin Krajicek (CRO/USA) - Marcelo Arevalo/Jean-julien Rojer (ESA/NED/12)