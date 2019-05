Roland-Garros : Benoît Paire remporte un match fou face à Herbert et se qualifie pour le 3e tour

Au terme d'un match épique de 4 heures 33, Benoît Paire (38e mondial) a remporté mercredi son duel contre Pierre-Hugues Herbert, en s'imposant en cinq sets (6-2, 6-2, 5-7, 6-7, 11-9), lors du 2e tour de Roland-Garros.

#RG19 IL L'A FAIT !! Benoit Paire a fini par éteindre Pierre-Hugues Herbert en cinq sets au terme d'un match qui restera dans les annales ! #RG2019#RG#RolandGarrospic.twitter.com/HyKZhETM9J — France tv sport (@francetvsport) 29 mai 2019

C'est peu dire que Paire a eu toutes les peines du monde à conclure. Il a d'abord mené 6-2, 6-2, 4-2. Puis il s'est procuré une balle de match dans le jeu décisif de la quatrième manche, à 6 points à 5. Avant cela, il avait déjà servi trois fois pour le gain de la rencontre, à 5-4 puis 6-5 dans le troisième set, puis de nouveau à 5-4 dans le quatrième set. Deux fois, il a alors perdu son jeu blanc.

Le match le plus long depuis le début du tournoi

Paire et Herbert ont joué le match le plus long de la quinzaine parisienne pour l'instant. Rien que la manche décisive a duré plus d'une heure et demie, 91 minutes précisément.

Pour une place en huitièmes de finale, Paire sera opposé à l'Espagnol Pablo Carreno Busta (57e) pour une place en huitièmes de finale. Il n'a encore jamais dépassé le troisième tour sur la terre battue parisienne.