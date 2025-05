Roland-Garros 2025 : l'Australien Nick Kyrgios fera sa première apparition à Paris depuis 2017

Pour la première fois depuis 2017, l'Australien Nick Kyrgios disputera le tournoi de Roland-Garros 2025, dont Europe 1 est la radio officielle, où il s'alignera en double aux côtés de son compatriote Jordan Thompson. Victime de plusieurs blessures successives, le natif de Canberra, âgé de 31 ans, n'avait quasiment pas joué en 2023 et 2024.

Le fantasque Australien Nick Kyrgios disputera pour la première fois depuis huit ans Roland-Garros (25 mai-8 juin), où il s'alignera en double aux côtés de son compatriote Jordan Thompson, selon la liste des participants.

Pas de résultats probants sur terre battue

Vainqueur en simple de sept tournois ATP sur dur et finaliste de Wimbledon (gazon) en 2022, Kyrgios n'a jamais enregistré de résultats aussi probants sur terre battue et n'avait plus disputé Roland-Garros, en simple ou en double, depuis 2017. Victime de plusieurs blessures successives, le natif de Canberra, âgé de 31 ans, n'a quasiment pas joué en 2023 et 2024.

Revenu sur le circuit début 2025, son dernier tournoi date du mois de mars, où il s'était incliné en simple au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, après avoir arraché au 1er tour sa première victoire sur le circuit ATP depuis octobre 2022. En double, le dernier match de Kyrgios remonte au mois de janvier à l'Open d'Australie, où son partenaire Thanasi Kokkinakis, blessé, avait été contraint à l'abandon dès le 1er tour.

La paire australienne avait remporté le premier Grand Chelem de la saison en 2022, le deuxième des quatre titres en double de Kyrgios. En simple, le prochain tournoi de Kyrgios devrait être l'ATP 250 sur gazon de Stuttgart (9-15 juin), selon la liste des participants dévoilée en début de semaine par les organisateurs.