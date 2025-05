Roland-Garros : les stars du tennis régalent le public à l'entraînement

Depuis ce lundi, les qualifications de Roland-Garros ont débuté Porte d'Auteuil. Sur place, si les supporters ont pu apprécier les victoires françaises de Lucas Van Assche et Daphnée Mpetshi Perricard, ils ont surtout pris la direction des terrains d'entraînement pour aller à la rencontre des stars.

À Roland-Garros, les allées sont pleines depuis le début de la semaine. Le soleil et le spectacle sont au rendez-vous et plusieurs Français se sont qualifiés pour le deuxième tour, notamment Lucas Van Assche et Daphnée Mpetshi Perricard dans une très belle ambiance. Les fans de tennis ont également pu assister à l'entraînement de plusieurs stars sur le court central, un vrai privilège.

"On se régale"

Sur le court Philippe-Chatrier, Arthur Fils, principale chance française à Roland-Garros, multiplie les services ravageurs. Le numéro 14 au classement ATP glisse sur la terre battue et renvoie la balle à une vitesse phénoménale. Franck, tout proche du terrain, est ravi.

"On se régale, c’est impeccable, on voit les joueurs de près avec une météo exceptionnelle. Il y a un peu moins de monde, on voit déjà les champions qui sont arrivés et qui s'entraînent. En plus ça ne coûte pas une fortune. J’ai payé seulement 29 euros la journée et on est en loge", se réjouit-il

La chasse aux selfies et aux autographes

Cachée sous un chapeau, Camille admire les stars du tennis en pleine démonstration : "C’est sympa de voir de supers joueurs en mode décontractés. On a évidemment prévu de la crème solaire et un foulard pour protéger le cou."

Au bord du court, les enfants sont également aux anges. Munis de grosses balles oranges et d’un marqueur, ils espèrent que les champions s’arrêteront devant eux : "C’est incroyable et on espère que Arthur Fils va venir pour signer un autographe et prendre une photo avec nous !"

Richard Gasquet à l’entraînement pour son 22e et dernier Roland-Garros

Après la numéro 2 mondiale, Coco Gauff, Richard Gasquet et son revers à une main d’une grande pureté régale le public, notamment Bertrand. "J’adore son revers c’est toujours magique. C’est extra de le voir jouer une dernière fois ici. J’adore les entraînements car c’est fou la vitesse à laquelle ils arrivent à faire voyager la balle d’un côté à l’autre", admet-il.

Le meilleur est à venir. Le tenant du titre, l’Espagnol Carlos Alcaraz, va bientôt s'entraîner à Roland-Garros avant son entrée dans le tournoi. Le tirage au sort du tableau principal aura lieu jeudi après-midi.