Roland-Garros sur Amazon ? "Les grands matches seront sur le service public", rassure Forget

INTERVIEW

La nouvelle fait d'ores et déjà polémique parmi les fans de tennis. Dès 2021, Roland-Garros programmera à partir de 21 heures des sessions nocturnes, avec un match tous les soirs de la première semaine jusqu'aux quarts de finale. Problème : la diffusion de ces sessions nuit sera assurée en exclusivité par Amazon Prime Video. De quoi agacer des fans de sport qui doivent déjà payer plusieurs abonnements pour suivre, par exemple, les différentes compétitions de football. Invité lundi d'Europe 1, le directeur du tournoi Guy Forget a tenu à rassurer, en rappelant que "tous les grands matches seront sur le service public".

"Heureusement que nous avons des diffuseurs prêts à entrer dans l'aventure"

Pour Guy Forget, la conclusion d'un accord avec Amazon est une bonne nouvelle, surtout au vu des impératifs financiers auxquels le tournoi parisien doit faire face. "Quand on voit les problèmes auxquels nous avons dû faire face, les travaux que nous avons engrangés - qui vont approcher les 400 millions d'euros, financés exclusivement par la Fédération -, heureusement que nous avons des diffuseurs prêts à entrer dans l'aventure avec nous, des partenaires qui nous aident à payer le 'prize money' des joueurs et la modernisation de notre stade", explique-t-il.

Par ailleurs, rappelle-t-il, "tous les grands matches, finale, demi-finales, quarts de finale, seront sur le service public, et c'est bien ça l'essentiel. Car la mission de la Fédération est de permettre au plus grand nombre de suivre notre tournoi, ce qui sera le cas en 2021, en 2022, et dans les années à suivre".