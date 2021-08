Retour du public en Ligue 1 : pour les supporters, "c'est recommencer à vivre"

Les supporters des clubs de foot français retrouvent le chemin des stades ce week-end. La Ligue 1 fait son retour pour la saison 2021/2022 avec sa première journée. Et en attendant une éventuelle arrivée de la star argentine Lionel Messi au PSG, l'attraction de cette reprise est bien la présence du public dans les tribunes. A cause du Covid-19, la saison 2019/2020 avait été interrompue avant son terme. Le championnat 2020/2021 s'était, lui, entièrement joué à huis clos. "C'est recommencer à vivre, ni plus, ni moins", commente Grégory Walter, de la Fédération des supporteurs du Racing club de Strasbourg, samedi sur Europe 1.

Le pass sanitaire obligatoire à Strasbourg

"Ça fait un an et demi qu'on était sevrés donc, oui, on attend la reprise avec grande impatience", poursuit ce passionné. D'autant plus que pour lui, sans public, le football n'était que l'ombre de lui-même. "Moi, ce que j'aime, effectivement, c'est la ferveur populaire, l'ambiance, c'est tout le lien social autour des rencontres."

A Strasbourg, qui accueillera Angers dimanche, le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder au stade de la Meinau. Mais selon Grégory Walter, son imposition ne fait "pas particulièrement" débat parmi les supporters. Mais "c'est vrai qu'il y a toujours des combats sur le côté fichier nominatif, etc", reconnaît-il. "Donc aujourd'hui, la question est plus la gestion de l'information derrière, que le pass sanitaire en tant que tel."

"Un an et demi de frustration collective qui vont ressortir"

Pour Grégory Walter, cela ne devrait pas empêcher "entre 20.000 et 25.000 personnes" d'être dans les tribunes pour soutenir leur équipe. "Je pense qu'on va vivre un grand moment, avec un an et demi de frustration collective qui vont ressortir. En plus, il y a eu un mercato plutôt enthousiasmant à Strasbourg pour l'instant. Il y a vraiment une grande impatience et une grande envie pour dimanche. Il va falloir gagner pour finaliser l'évènement mais je m'attends à vivre une belle partie de football", indique-t-il.

Pour le RC Strasbourg, la recrue phare s'appelle Kévin Gameiro. Nul doute que les supporters strasbourgeois s'attendent à voir l'international français fouler leur pelouse.