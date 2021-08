Messi au PSG ? Chez les supporters parisiens, "on serait heureux de l'accueillir"

REPORTAGE

Sa prise de parole est attendue par toute la planète football. Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, donnera une conférence de presse dimanche, trois jours après l'officialisation de son départ du FC Barcelone, a annoncé samedi son club de toujours. Pour le moment, la tendance reste à un rapprochement entre le Paris Saint-Germain et le joueur, six fois Ballon d'or, selon plusieurs médias français. Un accord pourrait même intervenir "d'ici à demain (dimanche)", selon le journal Le Parisien.

"On pourrait être encore plus fort"

Dans la capitale, les supporters du PSG sont enthousiastes à propos de cette rumeur insistante. "On prend, on est preneurs. Même Cristiano Ronaldo... On veut tous les meilleurs", sourit l'un d'eux au micro d'Europe 1. "Ce serait bien et nous on serait heureux de l'accueillir." "Il est pro et il joue bien. On pourrait être encore plus fort" avec lui, ajoute un enfant qui l'accompagne.

D'autres suiveurs du PSG sont toutefois un peu plus réservés. "Ça peut être une bonne nouvelle mais Messi est bientôt fini", estime un supporter. Tout en reconnaissant que "ça apportera[it] de l'expérience au groupe".

"Je pense que tout le monde va vouloir aller voir le phénomène"

Sans être fans du PSG, d'autres amateurs de foot croisés dans les rues parisiennes sont aussi impatients de voir l'attaquant argentin jouer en Ligue 1. "Quand Messi va jouer contre Lorient au stade de Lorient, ça va être exceptionnel vraiment", souligne un passant. "Je pense que tout le monde va vouloir aller voir le phénomène. C'est exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire, en tout cas depuis que je regarde le football. Un joueur comme ça au PSG, ce serait quelque chose d'exceptionnel."

En attendant, la première journée du championnat de France se poursuit ce week-end dans les stades. Une reprise marquée par le retour du public. Le PSG se déplace à Troyes pour tenter de remporter son premier match de la saison ce samedi à 21 heures.