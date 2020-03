Report des JO : pour les sportifs français, "la meilleure décision a été prise"

La position du CIO était devenue intenable. Sous la pression d’athlètes et de fédérations du monde entier, le Comité international olympique a finalement accepté mardi de reporter d’un an les Jeux olympiques de Tokyo, en raison de la pandémie de coronavirus. La grande majorité des sportifs français, qui pour beaucoup ont dû mettre entre parenthèses leur préparation, ont salué une décision "logique".

"C’est la meilleure décision qui a été prise", a réagi sur Europe 1 Florent Manaudou, qui est sorti de sa retraite pour viser l’or aux Jeux de Tokyo. "On était dans l’attente depuis une semaine. C’était dur d’essayer de s’entraîner pour se dire que les Jeux étaient dans quatre mois. Mais c’est positif, j’aurai un an de plus pour me préparer", a tout de même positivé le champion olympique du 50 m nage libre en 2012, et vice-champion en 2016.

"Nous avons un combat plus important à gagner avant"

Teddy Riner, double champion olympique de judo, a estimé sur Twitter que "nous avons un combat beaucoup plus important à gagner avant".

Tokyo, on se voit en 2021.

Nous avons un combat plus important à gagner avant



See you in 2021, Tokyo.

First, we have to win a huge fight #Tokyo2021#ResterChezVous#StayAtHomepic.twitter.com/1tvO7ubu6G — Teddy Riner (@teddyriner) March 24, 2020

Elodie Clouvel, vice-championne olympique de pentathlon moderne à Rio en 2016, dit avoir "versé des larmes en disant adieu à Tokyo 2020". "C’est avec la même envie et détermination que j’y serai en 2021", a-t-elle ajouté.

J’ai versé des larmes en disant au revoir à Tokyo 2020 mais c’est avec la même détermination et envie que j’y serais en 2021.

En 2020 les médailles reviendront au personnel soignant qui travaille chaque jour pour combattre ce virus. Ce sont eux les champions olympiques#Tokyo2021pic.twitter.com/sWUhmwx7DL — ÉLODIE CLOUVEL (@Eloclouvel) March 24, 2020

Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon et vice-champion olympique en titre, a écrit sur Instagram, en anglais : "Pas de problème, nous pouvons attendre. Restez tous en sécurité".

"Le bon sens l’a emporté", pour Yohann Diniz

Yohann Diniz, recordman du monde du 50 km marche et à la recherche d’une première médaille olympique, a estimé que "le bon sens l’a emporté", lui aussi sur Instagram.

Enfin pour Christophe Lemaître, médaillé de bronze sur 200 m à Rio, la décision de reporter les JO est "logique". "Les laisser à l'été c'était impossible, notre préparation était tronquée. Donc ce n'est pas surprenant.", a déclaré le sprinteur à l’AFP.