Rennes qualifié en Ligue Europa : Ben Arfa "heureux pour le club, les supporters, la Bretagne"

Rennes s'offre une prouesse ! Réaliste puis résistant, le club breton est allé s'imposer 3-1 sur le terrain du Betis Séville jeudi en seizièmes de finale retour de Ligue Europa, se qualifiant pour la première fois de son histoire en huitièmes, en dépit du nul 3-3 concédé à l'aller.

"On a fait preuve d'une grande personnalité". "On est très heureux pour le club, cette ville, la Bretagne. C'est la première fois de leur histoire qu'ils (les fans) vont vivre des moments comme ceux-là. On est vraiment contents de leur donner cela. On a fait preuve d'une grande personnalité, on avait un plan pour contrecarrer cette équipe. On a répondu présent mentalement et collectivement. On sait que c'est une équipe où tout le monde participe, la clé du match était de les chercher très haut. Je suis aussi content pour la France et maintenant j'espère que le Paris SG et l'Olympique lyonnais vont passer (en C1) et qu'on vivra de beaux moments tous ensemble", a réagi Hatem Ben Arfa, ailier de Rennes, au micro de RMC Sport.