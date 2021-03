Refus de l'échec et soutien familial : Alexis Pinturault raconte sa route vers la victoire

INTERVIEW

Une performance historique. Alexis Pinturault a remporté samedi la Coupe du monde de ski alpin, devenant le premier Français à s'offrir le gros globe de cristal depuis 1997. "C'était un week-end riche en émotions. Je commence tout juste à m'en rendre compte", sourit le skieur, invité d'Europe 1 mercredi. Après de nombreux podiums, "des expériences, mais aussi des échecs", Alexis Pinturault a définitivement marqué l'histoire du ski français.

"Mon objectif, c'est de remporter la compétition"

Deuxième de la Coupe du monde en 2019 et en 2020, Pinturault devient à 30 ans le quatrième skieur tricolore à décrocher le titre après Jean-Claude Killy en 1967 et 1968, Michèle Jacot en 1970 et Luc Alphand en 1997. Peu après sa victoire, ce dernier avait déclaré : "Quand on gagne cette récompense, ça veut dire qu'on est le meilleur." Alexis Pinturault adopte une perspective un peu différente. "Je n'ai pas trop tendance à utiliser ce terme. Mon objectif, c'est de remporter la compétition."

Sa femme, un "pilier central"

C'est peu dire qu'Alexis Pinturault n'aime pas l'échec. Né le 20 mars 1991 à Moûtiers, le futur champion est biberonné à l'excellence dans une famille propriétaire de deux hôtels de luxe dans la station chic de Courchevel. "Le deuxième c'est le premier des derniers", lui répétait son père. À 10 ou 11 ans, le champion en herbe se roulait par terre lorsqu'il perdait contre lui au foot. "J’en redemandais, je pensais que je pouvais gagner. Je n'aime pas perdre, je préfère trouver des solutions pour perdre le moins possible. Si ça arrive une fois, autant l’accepter pour ne pas que ça se reproduise."

Outre celui de son père, Alexis Pinturault a aussi le plein soutien de sa femme. "Ma femme est un pilier dans mon équipe. Un pilier central qui permet de faire cohésion, de tisser le lien", raconte-il. Une "team" également très importante pour le skieur, construite autour de lui pour l'"accompagner dans la performance".