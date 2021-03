Ski : Alexis Pinturault remporte le gros globe de cristal, première française depuis 1997

Alexis Pinturault dans l'histoire du sport français ! Le skieur a remporté samedi, le jour de ses trente ans, la Coupe du monde de ski alpin, devenant le premier Français à s'adjuger le gros globe de cristal depuis 1997. Le skieur de Moûtiers (Savoie) a remporté le titre avec la manière en s'adjugeant la victoire lors du slalom géant de Lenzerheide (Suisse). Il devance désormais le Suisse Marco Odermatt de 107 points et ne peut plus être rejoint au classement de la Coupe du monde lors de la dernière épreuve, le slalom dimanche.

LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ



24 ans après Luc Alphand, revoilà un Français vainqueur du gros globe ! Sans oublier le petit globe de la spécialité pour Pinturault et... un joyeux anniversaire champion @AlexPinturault#ChaletClubpic.twitter.com/sLZIkL3Gdk — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 20, 2021

Deuxième de la Coupe du monde en 2019 et en 2020, Pinturault devient à 30 ans le quatrième skieur tricolore à décrocher le titre après Jean-Claude Killy (1967 et 1968), Michèle Jacot (1970) et Luc Alphand, le dernier, en 1997. Il a bénéficié de l'annulation en raison du mauvais temps dans le canton des Grisons de plusieurs épreuves prévues à Lenzerheide, dont la descente et le Super-G, qui auraient pu profiter à Odermatt et à sa vitesse supérieure. Mais le Suisse n'a pu faire mieux que 11e samedi à 1 sec 28 de son rival français. Sa victoire permet également à Pinturault de remporter le petit globe de la Coupe du monde de Géant.

Doué dans tous les sports

Né le 20 mars 1991 à Moûtiers, Alexis Pinturault est biberonné à l'excellence dans cette famille propriétaire de deux hôtels de luxe dans la station chic de Courchevel, créés dans les années 1960 et 1970 par les grand-parents. "Le deuxième c'est le premier des derniers", lance Claude Pinturault, coutumier des punchlines.

À 12 ans, le jeune homme doué dans tous les sports (ski, foot, judo) prend une première décision déterminante pour sa carrière. A la demande du Club des sports, il quitte les hivers son domicile d'Annecy pour s'installer dans l'hôtel Annapurna et se consacrer au ski tout un trimestre, plutôt que pour les seuls week-ends et vacances.

Nouveau départ en 2017

En 2017, quatorze ans plus tard, dans un étrange parallèle, nouveau choix fort : quand la neige recouvre les massifs il pose ses valises en Autriche, à Altenmarkt, et crée sa cellule d'entraînement personnalisée, qui s'étoffe un an plus tard. Il est désormais encadré par six personnes aux petits soins (deux entraîneurs, attachée de presse, préparateur physique, technicien, kiné), qui sont financées par la fédération, ses sponsors et par lui-même. Au coeur des Alpes, il trouve une piste parfaitement préparée pour lui et limite ses temps de déplacements.

Cette étape marque un nouveau départ pour lui : après une saison d'adaptation il devient champion du monde du combiné en 2019 à Are (Suède) et, devenu plus régulier, il termine deuxième du classement général en 2019 derrière le roi Marcel Hirscher, qui l'a battu et inspiré, puis en 2020 derrière le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, avant de triompher en 2021, le jour de ses 30 ans.