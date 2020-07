Real Madrid : "Zidane est béni des dieux"

Zinédine Zidane "est béni des dieux", a exulté le président du Real Madrid Florentino Perez jeudi soir au micro de Movistar+, au sujet de l'entraîneur français du club merengue, sacré pour la 34e fois en Liga. Zidane "a gagné un titre tous les 19 matches. Il est béni des dieux, j'espère qu'il sera des nôtres encore pour longtemps", a assuré le président du Real, Florentino Perez, ce jeudi soir au micro de Movistar+ après le succès des Madrilènes 2-1 contre Villarreal qui leur a offert le 34e titre de champion d'Espagne de leur histoire.

"Ils ont tous été énormes, spécialement Karim Benzema"

"Qu'ils continuent à le critiquer, nous, nous continuerons à gagner des titres", a fanfaronné le dirigeant. Perez a également répété que le capitaine Sergio Ramos (34 ans) raccrochera les crampons au Real : "Je suis sûr que Ramos terminera sa carrière au Real. Même si on parle beaucoup de cela, que tout le monde reste sereins, rien ne changera. Il est plus qu'un capitaine. Il a mené l'équipe avec un leadership énorme", a encensé le dirigeant merengue.

"Ils ont tous été énormes, spécialement Karim (Benzema), (Thibaut) Courtois, Casemiro... et Ramos, qui est plus qu'un capitaine. Ils ont formé une belle bande. Nous voulions gagner la Liga et nous avons concrétisé cela. Zidane est le grand artisan ce cette Liga, il les a tous mis sur les rails. Nous sommes très satisfaits", a conclu Perez.