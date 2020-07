Real Madrid : Zidane, Benzema, Varane et Mendy sacrés champions d'Espagne

Ils sont les rois d'Espagne d'une saison à nulle autre pareille : après leur succès contre Villarreal (2-1), jeudi soir, grâce à un doublé de Karim Benzema, les Français du Real Madrid ont été sacrés champions avec les Merengue, au terme d'une saison marquée par le coronavirus.

Dernière journée dimanche

Le Real Madrid compte désormais sept points d'avance sur le tenant du titre, le FC Barcelone, défait 2-1 par Osasuna jeudi au Camp Nou et qui ne peut plus les rejoindre avant la 38e et dernière journée de championnat ce dimanche.