Vendée Globe : qu'ont reçu les skippers pour Noël ?

Cette année, les skippers du Vendée Globe ont dû tirer un trait sur les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre. Mais, même en solitaire sur leur bateau, ils n’ont pas été oubliés par leurs proches et leurs équipes. Ces derniers leur ont réservé quelques surprises, cachées à bord ou dans leur sac d'alimentation quotidien.

"J'ai préparé un kit 'spécial grand froid' avec un pyjama intégral en pilou pilou et puis des chaussons d'alpinistes en duvet et une cagoule, en pilou pilou aussi, qui lui protège le cou", explique ainsi Aurélia, la compagne du navigateur Alan Roura. Elle a prévu des cadeaux utiles et dévoile notamment la tenue des mers du Sud qu'elle lui a choisie. "C'était le petit clin d'œil pour qu'il ait bien chaud au moins cette nuit-là." De son côté, Alan Roura, jeune papa d'une petite Billie âgée de cinq mois, sera sans doute ému de voir sa fille avec son premier cadeau de Noël.

Passer le temps à bord

Tanguy Le Turquais, tout jeune marié avec la skippeuse Clarisse Cremer, vit un premier Noël à distance. Lui-même navigateur, il a pensé à un cadeau utile pour passer le temps à bord : "Je lui ai offert un Rubik's Cube", lance-t-il. "Il y a beaucoup de nourriture, des chocolats, des bonbons, des clés USB avec des musiques et des films et, évidemment, plein de photos des amis et de la famille."

Yannick Bestaven, grand amateur de rugby, a quant à lui trouvé dans sa chaussette deux billets pour la finale du Top 14. Consolider sa place de leader serait déjà un beau cadeau de Noël.