Comment les navigateurs du Vendée Globe fêtent-ils Noël ?

"J'ai un sac qui s'appelle la hotte du père Noël. Il faut juste que je demande à mon équipe à quel moment je pourrais l'ouvrir mais j'ai hâte de découvrir ça. Je sais qu'il y a du foie gras dedans parce que j'adore", s'exclame, la voix rieuse, Maxime Sorel. Le navigateur s'apprête à passer son premier réveillon en mer, tout comme 14 des 27 concurrents encore en course dans la Vendée Globe.

C'est un Noël solitaire qui attend les marins, au beau milieu de l'océan Pacifique ou de l'océan Indien. Cette période de fêtes, particulière, est vécue de manière différente suivant les sensibilités. "C'est la première fois" aussi pour Yannick Bastaven, qu'il fêtera Noël seul. Et il s'en réjouit d'avance : "Pour les menus je crois qu'on va préparer des petits trucs sympas et je sais que j'ai des surprises à ouvrir. Et puis c'est original aussi de faire Noël en mer !"

"J'aurais bien aimé être en famille plutôt que seul sur mon bateau"

Pour Thomas Ruyant, c'est un peu plus difficile. Son regret est de ne pas pouvoir partager ce moment en famille avec son fils de 8 ans et sa fille de 3 ans. "J'aurais bien aimé être en famille plutôt que tout seul sur mon bateau mais c'est comme ça, je l'ai choisi", souffle-t-il. Mais il pourra tout de même voir ses "petits loups" en visio. "Donc il y aura quand même un petit air de Noël à bord !", se rassure-t-il.

Cette solitude pendant les fêtes, Jean Le Cam préfère la partager. À bord de son monocoque, il lance une bouteille à la mer pour tout ceux qui sont seuls lors du réveillon. "Je fais un clin d'œil à tous les gens qui sont un peu seuls dans des moments comme ça... C'est quelque chose d'émouvant de faire Noël seul", dit-il dans son message, diffusé sur Europe 1.

Le repas de Noël "va lui faire du bien instantanément"

Mais un détail pour remettre un peu de baume au cœur de ces aventuriers : le repas de Noël. Souvent concocté par leur famille, il permet de les télétransporter tout droit vers la table du réveillon, dans les mers du Sud.

Et ça, Martine, la maman de la navigatrice Clarisse Cremer, l'a tout de suite compris. Elle a ajouté une touche familiale dans ce repas de Noel en mer. "Elle aime beaucoup une certaine farce familiale que l'on met dans les volailles de Noël. Donc, je lui ai préparé des suprêmes de volailles de Bresse, une sauce aux morilles et cette farce", avoue-t-elle.

Pour Jean Le Cam, il y aura au menu pour son cinquième Noël à distance "du foie de lotte, du foie gras, des riz de veaux, du crabe et du chocolat de la Reine Astrid", dévoile Anne Le Cam. Elle aussi a préparé un menu amélioré à son héros, sauveur de Kevin Escoffier, nouvellement décoré officier du mérite maritime. "C'est vrai qu'il n'aime pas être à Noël tout seul, l'alimentation c'est quand même quelque chose de concret, qui va lui faire du bien instantanément c'est sûr", ajoute Anne Le Cam.

Ce réveillon sur l'eau s'annonce donc solitaire certes, mais il sera gourmand, c'est sûr.