Qualifications à l'Euro 2024: Konaté et Upamecano, Didier Deschamps tient-il sa nouvelle défense ?

Anciens complices à Leipzig, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano unissent désormais leurs forces en équipe de France, où ils ont pris les commandes d'une défense peu capée avec autorité, malgré leur jeune âge, avec l'Euro 2024 en ligne de mire. Les deux jeunes rocs, attendus comme titulaires lundi à Dublin contre l'Irlande, ont offert un cocktail de sérénité, d'assurance et d'efficacité vendredi contre les Pays-Bas (4-0) lors de l'entame des qualifications, de quoi régaler Didier Deschamps.

"On est au Stade de France, devant 80.000 personnes, mais pour eux ça n'a pas trop d'emprise", a savouré vendredi le sélectionneur, de nouveau dithyrambique dimanche à Dublin : "Ils dégagent beaucoup de force athlétique dans le duel, la vitesse, avec un bon jeu de tête, et ils ne sont pas embêtés avec le ballon… Ça fait beaucoup de qualités pour des défenseurs".

Inexpérience

À eux deux, "Ibou" (23 ans, 8 sélections) et "Upa" (24 ans, 13 sélections) ne cumulent qu'une vingtaine de sélections, une relative inexpérience du niveau international pourtant peu visible sous le maillot tricolore. Leur CV compte toutefois déjà une Coupe du monde, disputée en 2022 comme titulaire pour Upamecano, et comme doublure officielle de Raphaël Varane (pas totalement remis d'une blessure) pour Konaté.

Les deux amis étaient même associés au coup d'envoi du premier match, contre l'Australie, et au coup de sifflet final contre l'Argentine en finale. Le binôme apparaît désormais comme l'option numéro un en défense centrale, pour des raisons à la fois durables (retraite internationale de Varane) et de circonstances (forfait de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez).

"Comme mon frère"

Avec Mike Maignan, nouveau gardien du temple bleu à 27 ans, la base arrière de l'équipe de France a profondément changé en très peu de temps. Mais elle est habituée, en club, à croiser le fer avec ce qui se fait de mieux en Europe. "Certes ils sont jeunes tous les deux mais vous voyez où ils jouent ? À Liverpool et au Bayern Munich", a d'ailleurs rappelé Deschamps après le match contre les Pays-Bas. Le sélectionneur peut compter sur la complicité nouée par les deux gaillards sous le maillot de Leipzig, entre 2017 et 2021, avec quatre saisons pour peaufiner leurs automatismes et une demi-finale de Ligue des champions, en 2020, pour renforcer leur apprentissage précoce.

"Avec Dayot on a joué très longtemps ensemble, on a des automatismes. C'est comme mon frère parce que j'ai passé des moments magnifiques avec lui. On est constamment en contact en dehors du foot", racontait Konaté en novembre depuis le Qatar. Avec le Bayern Munich, "on les a joués plusieurs fois et ce n'était pas facile", s'est également souvenu Kingsley Coman, interrogé par la presse à Doha.

Envols contrariés

En sélection, Upamecano a pointé le bout de son nez en septembre 2020 et il a su surmonter des débuts assez difficiles. "Il était plutôt très performant en club, un peu moins avec nous mais à travers la Coupe du monde il a pris une autre envergure, avec plus de sérénité, de confiance" disait Deschamps au début du stage de mars. Le baptême international de Konaté a été retardé par des pépins physiques, même s'il apparaissait inévitable.

"L'an dernier, il a enchainé quelques blessures mais il est tellement fort, il est rapide", a glissé vendredi son associé à Liverpool, Virgil van Dijk. Face aux Néerlandais, les deux défenseurs ont globalement bien maîtrisé les lignes adverses et ont apporté le danger offensivement, avec des montées de balle imposantes ou des passes entre les lignes tranchantes. Upamecano a concédé un penalty en fin de partie, sans conséquence puisque Maignan a réussi à le détourner.

"Il y a évidemment beaucoup de qualités, mais cela demande confirmation à chaque fois", a tenu à temporiser Deschamps, appelant dimanche les deux anciens Espoirs à "maintenir ce niveau de performance dans le temps". Lundi, leur principal défi sera de contenir Evan Ferguson, un phénomène de 18 ans évoluant à Brighton, attraction numéro un des "Boys in green" en attaque.