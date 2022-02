PSG-Real Madrid : l'époustouflant Kylian Mbappé !

Le PSG a battu le Real Madrid 1-0 en 8ème de finale aller de la Ligue des champions mardi soir au Parc des Princes. Les Parisiens ont totalement dominé ce match. Et bien sûr, c’est Kylian Mbappé qui a inscrit le but de la victoire en toute fin de match. En ce moment, il est bien le meilleur joueur du monde selon l'éditorialiste sport Virginie Phulpin.

Kylian Mbappé a tout

"N’ayons pas peur des mots. C’est le meilleur. Il y avait deux Ballons d’or sur la pelouse hier soir. Mais au milieu d’eux, le vrai joyau s’appelait Kylian Mbappé. Pas Luka Modric, le Madrilène sacré en 2018, ni Lionel Messi et ses 7 trophées un peu trop lourds à porter en ce moment. Le seul à éclabousser le match, la pelouse et les tribunes de sa classe, c’était Kylian Mbappé. Intenable, dangereux et juste un peu malchanceux pendant le match, il a fini par un but en forme de chef d’œuvre, passement de jambes et frappe enroulée, au bout des arrêts de jeu. De ces actions qui vous fondent une légende, de ces scénarios dont on parlera à nos petits-enfants.

Il a tout, ce joueur-là. La vitesse, le sens du jeu, l’abnégation, la technique et le mental. Le Real Madrid avait mis au point une tactique anti-Mbappé tant le joueur lui fait peur et l’obsède. Mais il a réponse à tout. La marque des plus grands. A une époque pas si lointaine, tous les plans anti-Messi étaient quasiment voués à l’échec pour ceux qui affrontaient le FC Barcelone, aujourd’hui les tentatives de bloquer Kylian Mbappé ne remportent pas plus de succès. L’attaquant parisien est de cette trempe-là. Le meilleur au monde en ce moment. Ce matin j’ai regardé la presse espagnole. Les journaux ne titrent pas sur la défaite du Real Madrid. Non, ils tressent des louanges à Kylian Mbappé. 'Qu’est-ce qu’il est fort !'. Voilà ce qu’on lit en Une. Ca, c’est sûr qu’il est fort.

Il est d’autant plus fort qu’il était attendu au tournant

Vous imaginez la force de caractère qu’il faut pour être au rendez-vous alors que l’ensemble du monde du football ne parle que de vous avant le coup d’envoi, et ce depuis des mois ? La pression, c’est une terre inconnue pour Kylian Mbappé. Il l’absorbe et la transforme en or. Les supporters madrilènes hier soir scandaient son nom en tribunes. A moitié par admiration, à moitié pour énerver le reste du stade en faisant comme si l’attaquant parisien leur appartenait déjà. Il y a assez peu de joueurs adverses qui se font acclamer par une foule dans un stade, à part les légendes.

Oui, on parle déjà de légende pour un attaquant de 23 ans. Kylian Mbappé a souvent été critiqué ces dernières années, certains jugeant qu’il avait pris la grosse tête, d’autres s’en prenant à sa façon de communiquer, et les derniers considérant qu’il ne pensait qu’à son transfert au Real Madrid. Mais il fait taire tout le monde. En portant le PSG à bout de bras. Hier soir en Ligue des champions. Mais aussi tous les week-ends en championnat. Il ne choisit pas ses matchs, il choisit le football. Et à ce jeu-là, aujourd’hui, c’est le meilleur du monde. Ce matin le Real Madrid ne se demande plus pourquoi le PSG a refusé son offre de rachat de Kylian Mbappé l’été dernier. Ce joueur-là n’a tout simplement pas de prix."