Nice-PSG, rencontre entre deux clubs qui doivent se ressaisir

Le Paris Saint-Germain, tombé facilement cette semaine à Arsenal en Ligue des champions (2-0), voyage à Nice dimanche à 20h45 pour se relancer. Sur la côte d'Azur, l'idée pour les Parisiens sera de clôturer cette séquence négative sur une bonne note, avant la trêve internationale.

D'un coté, le PSG a déçu après le revers subi en Ligue des champions il y a cinq jours sur la pelouse d’Arsenal 2-0. Le club de la capitale a dû gérer les critiques à propos des méthodes de son entraîneur, Luis Enrique, avec notamment le choix d’écarter Ousmane Dembélé. Un technicien espagnol qui est sous le feu des critiques ces derniers jours et qui prend toutes ses responsabilités. "S’il faut trouver un coupable, et vous voulez évidement en trouver un, c’est l’entraîneur, c’est moi. Je l’accepte, ça ne me pose aucun problème, ma carrière est remplie de situation similaires et comme toujours, je vais la surmonter en travaillant", a-t-il expliqué.

Les Niçois un peu en retard

De l’autre côté, un club Azuréen, qui vient de perdre 4-1 jeudi sur la pelouse de la Lazio Rome en Ligue Europa. Les hommes de Franck Haise, réalisent un début de saison moyen en championnat (8 points après 6 journées) et peinent à retrouver le succès depuis leurs victoire éclatante 8-0 contre Saint-Étienne.

Les Niçois attendent donc Paris avec peu de confiance et un effectif amoindri avec les absences de Moffi, Laborde, Bard ou encore Sanson, mais avec l’idée de renouer avec la victoire et éviter de laisser ses concurrents prendre trop d’avance.