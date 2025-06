PSG-Inter : deux influenceurs restent enfermés 27 heures dans les toilettes du stade pour assister à la finale

Deux influenceurs belges ont réussi à assister gratuitement à la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan, le 31 mai dernier à Munich. Leur méthode ? Se cacher dans les toilettes du stade pendant 27 heures avant de rejoindre discrètement les tribunes.

Assister à une finale de la Ligue des champions gratuitement, c'est possible, mais sous certaines conditions. Deux créateurs de contenus belges sur TikTok âgés de 20 ans ont usé de stratagèmes afin d'assister à la finale entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan le 31 mai dernier.

Spécialiste dans l'art de l'infiltration, Neal Remmerie et Senne Haverbeke ont décidé de relever ce nouveau défi en se cachant dans les toilettes pendant 27 heures.

"C'était le plus beau match de football que nous ayons jamais vu"

Les deux comparses se sont rendus au stade de l'Allianz Arena de Munich la veille du match déguisés avec un gilet jaune, se faisant passer pour des membres de l'équipe de l'enceinte allemande.

Une fois introduis dans le stade, ils se cachent ensuite dans les toilettes dans des conditions loin d'être confortables. Les Belges ont notamment à peine dormi à cause des néons blancs allumés en continu et très peu mangé. "Cela a rendu les choses difficiles physiquement et mentalement", avoue Neal Remmerie à VRT News.

Une fois qu'ils entendaient les supporters rentrer dans les toilettes, c'était l'heure de quitter leur cachette et de rejoindre les plus de 86.000 autres spectateurs. "C'était le plus beau match de football que nous ayons jamais vu", avoue l'un des influenceurs.

Contactés par Reuters pour réagir à cette affaire, ni l’UEFA ni la direction du stade n’ont pour le moment répondu. Pour rappel, les spectateurs avaient déboursé, selon l'Équipe, entre 90 et 950 euros pour assister à la domination du PSG face à l'Inter (5-0).