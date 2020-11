Portugal-France : "Une des plus belles prestations depuis la victoire en Coupe du monde"

Pour l'équipe de France, la satisfaction est double. En s'imposant 1-0 contre le Portugal, samedi, lors de la 5e journée de la Ligue des nations, les Bleus se sont non seulement qualifiés pour la phase finale de la compétition, mais ont également balayé les doutes apparus après leur inquiétante défaite contre la Finlande, mercredi, en amical. Séduisants, notamment lors d'une première mi-temps lors de laquelle ils ont dominé les champions d'Europe en titre, les hommes de Didier Deschamps tiennent leur match référence pour ces prochains mois, estiment ainsi les consultants d'Europe 1 Sport. Pour Jean-François Pérès, chef du service sport d'Europe 1, cette victoire est même "une des plus belles prestations depuis la victoire en Coupe du monde".

Au micro de TF1, après la rencontre, le défenseur Raphaël Varane n'a pas dit autre chose. "Sur les derniers mois, ce sera notre match référence", a-t-il déclaré, tandis que son sélectionneur estime lui que ses joueurs "ont prouvé que l'équipe de France était toujours une grande équipe".

"On a senti beaucoup de solidarité dans cette équipe"

Samedi, dans un Estadio da Luz à huis clos, Didier Deschamps avait choisi d'aligner une équipe en mode Mondial-2018. Sept titulaires de la finale étaient ainsi alignés au coup d'envoi. Et les cadres, à l'image d'un Varane ou d'un Pogba tous les deux à la peine dans leurs clubs respectifs, d'un Lloris souverain dans son but, sans oublier évidemment un Kanté homme du match, ont tous répondu présent. "On a critiqué à juste titre quelques uns des cadres hors de forme", rappelle Jean-François Pérès, et "tous ont répondu présent (...) ont été au niveau que ce soit dans le talent que dans l'engagement, la concentration".

"On a senti beaucoup de solidarité dans cette équipe", notamment en fin de match quand les Portugais poussaient pour revenir au score, ajoute l'ancien international Reynald Pedros, tandis que Jean-François Pérès salue "une vraie équipe qui ne s'est pas désunie du début à la fin". Pour ce dernier, le match de samedi soir n'est rien de moins qu'"une des plus belles prestations depuis la victoire en Coupe du monde".

"L'équipe de France a été solide, rassurante, presque exaltante"

Pour l'ancien coach de l'AJ Auxerre Guy Roux, ce match "va compter", et est "refondateur". Ludovic Obraniak, ancien joueur de Lille, confie même avoir "repris du plaisir à voir jouer cette équipe". Avec les Bleus, développe-t-il, "le résultat est souvent là, mais la manière, c'est plus discutable. Là, il y a eu le résultat et la manière. L'équipe de France a été solide, rassurante, et presque exaltante".

Du côté des joueurs, les consultants d'Europe 1, qui louent la solidité d'un Lloris "extraordinaire" dans les buts, insistent particulièrement sur le rayonnement du milieu à trois. Pour Jean-François Pérès, Adrien Rabiot a ainsi "réalisé son meilleur match" en bleu, tandis que Guy Roux estime que Paul Pogba "a redoré son blason, avec un dévouement sans faille pendant 90 minutes". Enfin, tous se montrent admiratifs de la prestation du buteur N'Golo Kanté, une nouvelle fois énorme à la récupération. "C'est un régulateur", salue Reynald Pedros, tandis que Ludovik Obraniak voit en lui "le point d'équilibre de cette équipe".