Portugal-France : Martial rate l'ouverture du score

EN DIRECT

Le sélectionneur portugais l'a dit lui-même : la rencontre est "comme une finale". Samedi soir, à Lisbonne, le Portugal reçoit la France à Lisbonne, lors de la 5e et avant-dernière journée de Ligue des nations. Une rencontre au sommet du groupe 3 de la Ligue A, et forte en enjeux, puisque les deux équipes étant à égalité de point en tête du groupe, le vainqueur du soir se qualifierait directement pour la phase finale de la compétition. Suivez la rencontre en direct sur Europe1 et Europe1.fr.

Portugal-France : 0-0

Le point à la 20e minute : Martial rate de peu l'ouverture du score. Bien en place, les Bleus font bien circuler le ballon et se procurent plusieurs occasions. Bien lancé dans la profondeur par Griezmann, Anthony Martial bute sur Rui Patricio (12e). A la 18e minute, Adrien Rabiot reprend de la tête un corner de Griezmann, mais rate le cadre. Dans les buts français, Lloris se montre vigilant sur une reprise lointaine de Fernandes.

Le point à la 10e minute. Des débuts équilibrés Le début de match est équilibré entre les deux équipes. A la 3e minute, Rabiot tente de trouver Martial dans la surface, mais sa passe, trop longue, termine en sortie de but. La première occasion franche est pour les Portugais. A la 6e minutes, Ronaldo déborde sur le côté gauche, profite d’un relais de Guerreiro, et tente une frappe puissante, détournée par Lloris. Les Français répliquent à la 10e par Coman, qui tente sa chance depuis le côté droit. Sa frappe est repoussée en corner par Rui Patricio.

Le point au coup d'envoi. C'est parti au stade de la Luz, les Français donnent le coup d'envoi de la rencontre, et vont tenter de s'imposer pour décrocher leur billet pour la phase finale de la Ligue des nations.

Le point sur les compositions

Anthony Martial a été préféré à Olivier Giroud pour guider l'attaque des Bleus. En défense, Didier Deschamps fait confiance à la paire composée de Raphaël Varane et de Presnel Kimpembe, épaulés sur les côtés par Benjamin Pavard à droite et Lucas Hernandez à gauche.

Au milieu, Adrien Rabiot est titulaire avec le duo champion du monde Paul Pogba-N'Golo Kanté. En attaque, Antoine Griezmann est chargé de l'animation derrière Martial et sera accompagné sur un côté par Kingsley Coman.

Du côté du Portugal, Fernando Santos a aligné une équipe sans surprise autour de Ronaldo, qui sera accompagné devant par Bernardo Silva et Joao Félix.

Composition des équipes : France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Rabiot, Kanté, Pogba - Griezmann, Martial, Coman Portugal : Rui Patricio - Cancelo, Fonte, Dias, Guerreiro - Bruno Fernandes, Danilo, William Carvalho - Bernardo Silva, Ronaldo (cap.), Joao Félix

Le point sur l'équipe de France

Pour cette rencontre potentiellement décisive, les hommes de Didier Deschamps n'arrivent pas en confiance. Mardi, leur défaite inattendue contre la Finlande (0-2) n'a en effet pas rassuré sur l'état de forme des Bleus. Et si Deschamps avait profité du caractère amical de la rencontre pour faire tourner son effectif, les quelques cadres alignés comme Paul Pogba et Olivier Giroud ont confirmé leurs difficultés du moment.

Face à des Portugais tenant du titre, l'équipe de France aura donc fort à faire et devra impérativement marquer. Mais son animation offensive pourrait pâtir de l'absence de Kylian Mbappé, blessé à la cuisse, mais aussi de celle du buteur de Monaco Wissam Ben Yedder, testé positif au coronavirus, tandis qu'Olivier Giroud et Antoine Griezmann vivent tous les deux une saison compliquée. Derrière, le pilier de la défense Raphaël Varane traverse lui aussi une période de moins bien, avec notamment une prestation calamiteuse contre Valence il y a quelques jours, sous le maillot du Real Madrid.

Le point sur le Portugal

Du côté de la Seleçao, le coach Fernando Santos pourra bien évidemment compter sur son capitaine et quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, mais aussi sur les autres pépites de son attaque : Joao Felix, Diogo Jota ou encore Bernardo Silva. En revanche, il devra composer sans l'ultra-expérimenté Pepe, blessé à un pied.

Contrairement aux Français, les Portugais ont facilement remporté leur match amical de mercredi en étrillant Andorre 7-0, avec une équipe de réservistes. De quoi permettre à ses cadres d'arriver frais face à la France, et avant un éventuel match de la dernière chance contre la Croatie mardi.

Le point sur la compétition

La France et le Portugal sont à égalité de point (10) dans ce groupe, et avaient d'ailleurs fait match nul (0-0) à l'aller. Le vainqueur de la rencontre de ce soir sera donc directement qualifié pour la phase finale (demie puis finale) de la compétition programmée en octobre 2021. En revanche, un match nul maintiendrait le suspense avant l'ultime match mardi de la France contre la Suède et du Portugal en Croatie. Une défaite éliminerait les Bleus, qui resteraient cependant en Ligue A (première division) pour la prochaine édition.