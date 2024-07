Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir Portugal-France ?

L’équipe de France de football affronte le Portugal, ce vendredi 5 juillet, lors des quarts de finale de l'Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 août). Ce match sera l'occasion pour Kylian Mbappé d'affronter son idole : Cristiano Ronaldo. Malgré son admiration sans borne pour le quintuple Ballon d'Or, il tentera de précipiter la retraite internationale de son icône. Le buteur des Bleus, pas au sommet de sa forme, va se frotter au joueur le plus âgé de l'histoire de la compétition, Pepe, 41 ans. Le joueur de Porto est toujours solide dans les duels, et il a la puissance pour contrer Mbappé, gêné en outre par son masque et diminué par sa fracture du nez. De son côté, Cristiano Ronaldo aura fort à faire face à William Saliba.

"Quand on est défenseur, on veut jouer contre les meilleurs attaquants", a dit le joueur d'Arsenal, qui a "croqué" le puissant Romelu Lukaku au tour précédent contre la Belgique (1-0). CR7, "on le connaît tous, il ne veut que marquer des buts", souligne le gardien remplaçant Brice Samba. "Il n'a plus rien à prouver dans le foot après tout ce qu'il a fait. Il faudra être solide pour le contrer". Justement, la défense française est en barbelée depuis le début de l'Euro, elle n'a concédé qu'un but, sur penalty, à une autre légende largement maîtrisée par la charnière, Robert Lewandowski.

Ce choc sera entre deux prétendants au titre le 14 juillet à Berlin. Lors du tour précédent, les hommes de Didier Deschamps ont battu la Belgique en 8e de finale (1-0). De leur côté, les Portugais ont validé leur ticket face à la Slovénie lors de la fatidique séance des tirs au but. (0-0, 3-0 t.a.b.). À Hambourg, il s’agira d’une revanche pour les Tricolores après la finale de l'Euro 2016 (1-0).

Portugal-France - 1/4 de finale Horaire : coup d'envoi à 21 heures Diffuseurs : M6 et beIN Sports 1

Pour ne pas rater le coup d'envoi de ce quart de finale, les fans de l'équipe de France peuvent d'abord opter pour M6. La 6 prendra l'antenne à 20h40 pour présenter cette rencontre avant un débrief du match prévu dans la foulée jusqu'à 0h20. En parallèle, les téléspectateurs qui possèdent beIN Sports peuvent aussi se rendre sur le canal 1 de la chaîne qatarie dès 20 heures, avec l'émission spéciale Club Euro qui donnera les dernières informations autour de la partie, avant là aussi la diffusion du match en direct et en intégralité suivie du programme Euro Show jusqu'à minuit.