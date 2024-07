Euro 2024 : repos, exercices devant le but... Les Bleus entament la préparation du quart de finale

Les Bleus se tournent vers le prochain objectif. Vainqueur de la Belgique lundi en 8e de finale de l'Euro, les hommes de Didier Deschamps défieront le Portugal vendredi soir à Hambourg dans l'espoir de décrocher un ticket pour le dernier carré de la compétition.

De retour à Paderborn, où se trouve leur camp de base, les tricolores se sont entrainés ce mardi, sous la houlette de Didier Deschamps et Guy Stéphan. 12 joueurs seulement y ont pris part tandis que les titulaires contre la Belgique et Randal Kolo Muani, décisif sur le but tricolore lundi, sont restés au camp de base et ont oscillé entre travail en salle, en piscine, à vélo ou en physiothérapie. L'heure est donc aux soins pour les héros de la victoire face aux Diables rouges.

Dembélé de retour vendredi ?

Les autres ont principalement effectué du travail devant le but au cours d'une séance longue d'environ 1h30. Il s'agit là du chantier principal pour ces Bleus qui n'ont toujours pas marqué dans le jeu au cours de cet Euro (deux buts contre son camp et un penalty). Une adresse devant la cage qui n'est pour l'heure pas encore résolue puisque les gardiens remplaçants - Brice Samba et Alphonse Aréola - ont bien plus brillé que les tireurs ce mardi.

Ousmane Dembélé a sans doute été l'un des plus efficaces dans le domaine. Cela tombe bien parce qu'il pourrait récupérer une place de titulaire vendredi tandis qu'Adrien Rabiot, suspendu, pourrait être suppléé dans le cœur du jeu par Antoine Griezmann, libérant ainsi une place sur l'aile droite.