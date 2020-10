Phase de poules de la Ligue des champions : quel tirage pour les clubs français ?

Après une dernière édition perturbée par l'épidémie de coronavirus et achevée en août par la victoire du Bayern Munich, la Ligue des Champions fait déjà son retour. C'est en effet ce jeudi à 17 heures que doit se tenir le tirage au sort de la phase de poules de l'édition 2020/2021, à Nyon, en Suisse. L'événement sera diffusé sur Téléfoot et sur RMC Sports.

Un tirage au sort rapatrié

À l'origine, le tirage au sort, ainsi que celui de la C3, devaient se tenir à Athènes. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, l'UEFA les a rapatriés dans son siège suisse de Nyon. L’événement se tiendra à huis clos, sans représentant de clubs ni journalistes. Les seuls admis seront les lauréats des distinctions remises aux meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison 2019/20.

Quand aura lieu la phase de poules ?

Les six matches des phases de poule se dérouleront du 20 octobre au 9 décembre.

Comment sont composés les chapeaux ?

Le chapeau 1 est composé du Bayern Munich, du FC Séville, du Real Madrid, de Liverpool, de la Juventus Turin, du PSG, du Zenith Saint-Petersbourg, et du FC Porto. Dans le chapeau 2, on retrouve le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, le Shakhtar Donetsk, le Borussia Dortmund, Chelsea et l'Ajax Amsterdam.

Le chapeau 3, lui, rassemble le RB Leipzig, l'Inter Milan, la Lazio Rome, l'Atalanta Bergame, le Dynamo Kiev, le Red Bull Salzbourg, l'Olympiakos et le FC Krasnodar tandis que dans le chapeau 4, Marseille, Rennes, le Borussia Mönchengladbach, l'Istanbul Basaksehir, Bruges, Ferenvcaros, le Lokomotiv Moscou et les Danois de Midtjylland tenteront d'éviter un gros tirage.

Quels seraient les pires tirages pour les clubs français ?

Bien au chaud dans le premier chapeau, le PSG évitera ainsi les concurrents les plus redoutables lors de cette phase de poules. Mais les hommes de Thomas Tuchel, finalistes malheureux de la dernière édition face au Bayern Munich, pourraient tout de même hériter d'un gros client dans le chapeau 2, comme l'Atlético Madrid, qui vient de s'attacher les services de Luis Suarez, Chelsea, où le Borussia Dortmund, qu'il avait éliminé en huitième de finale la saison passée. De son côté, même affaibli par la polémique autour de la volonté de départ de Messi, le FC Barcelone reste une valeur sûre sur la scène européenne. Et un gros morceau à éviter.

Placés dans le chapeau 4, le Stade Rennais et l'OM sont en revanche assurés d'hériter d'un ou plusieurs gros poissons. Dans le chapeau 1, le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool et la Juventus Turin font figure d'épouvantails. Et le chapeau 3 comporte aussi son lot de redoutables équipes, qui pourraient aussi venir titiller le PSG, entre un Inter Milan de retour au premier plan, l'Atalanta Bergame, révélation de dernière édition, ou encore le RB Leipzig et la Lazio Rome.

Les pires tirages. Pour le PSG : FC Barcelone, Inter Milan, Borussia Mönchengladbach Pour Rennes et Marseille : Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan

Et les meilleurs ?

Dans le premier chapeau, le Zénith Saint-Pétersbourg et le FC Porto sont un cran en dessous par rapport aux autres membres. Dans le chapeau 2, le PSG, Rennes et Marseille devraient espérer tomber sur le Shakhtar Donestk ou l'Ajax Amsterdam. Enfin, dans le 3e chapeau, les Ukrainiens du Dynamo Kiev et l'Olympiakos font office de petits poucets.