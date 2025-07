Euro féminin 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la rencontre entre la France et le pays de Galles ?

Ce mercredi 9 juillet, à 21h à Saint-Gall, l’équipe de France féminine affronte le Pays de Galles pour la 2e journée de l’Euro 2025. Ce rendez-vous s’annonce crucial pour les Bleues, vainqueurs convaincantes de l’Angleterre samedi dernier. En face, les Galloises comptent sur un noyau dur très expérimenté.





Ce mercredi 9 juillet, à 21h, la ville suisse de Saint-Gall accueille le deuxième match du groupe D de l’Euro féminin 2025 entre la France et le Pays de Galles. Ce rendez-vous s’annonce crucial pour les Bleues, vainqueurs convaincantes de l’Angleterre (2-1) samedi dernier, qui veulent confirmer leur statut face à des Galloises en quête d’une première victoire dans le tournoi.

La sélection galloise a vécu un petit incident ce mardi : leur car a été légèrement accidenté près de l’hôtel sans faire de blessées, mais cela a conduit à l’annulation de la séance d’entraînement prévue la veille du match. Malgré cela, la Fédération galloise rassure sur l’état de ses joueuses, prêtes à en découdre.

Côté français, Laurent Bonadei continue son pari sur la jeunesse et la fraîcheur. Privé de sa capitaine Griedge Mbock et de Maëlle Lakrar, le sélectionneur mise sur trois joueuses âgées de 20 à 21 ans : Thiniba Samoura, Melween N'Dongala et Alice Sombath. Ces dernières, déjà convaincantes contre l’Angleterre, incarnent un vent de renouveau dans une équipe qui a perdu en expérience après les absences de Wend Renard, Eugénie Le Sommer ou encore Kenza Dali. La défense, notamment, s’appuie sur ces jeunes talents avec la latérale Selma Bacha, la plus expérimentée du secteur.

Des joueuses expérimentées du côté des Galloises

En face, les Gallois comptent sur un noyau dur très expérimenté, avec quatre joueuses à plus de 100 sélections, telles que Jess Fishlock, doyenne et symbole de l’équipe, Sophie Ingle, revenue d’une grave blessure, ou la capitaine Angharad James. Ce collectif aguerri a subi une lourde défaite contre les Pays-Bas (0-3) samedi, mais la motivation reste intacte.

Ce duel opposera donc la fougue et la jeunesse françaises à l’expérience et la combativité galloise. Les Bleues, leaders du groupe, ont l’occasion de conforter leur avance avant d’affronter les Pays-Bas dimanche. Les Gallois, eux, veulent tirer leur épingle du jeu et montrer qu’ils ont leur place parmi l’élite européenne.