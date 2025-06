Pascal Praud et vous - Sacre européen du PSG : «C'est le début d'une magnifique aventure», analyse Jacques Vendroux

Le Paris Saint-Germain a soulevé, samedi, la première Ligue des champions de son histoire en battant largement l'Inter Milan (5-0). Un score et une maîtrise du jeu qui ont impressionné la planète football, tout comme la prestation de Désiré Doué, nommé homme de la rencontre. Pour Jacques Vendroux, ce sacre est le "début d'une grande aventure" pour le PSG

Le PSG est champion d'Europe pour la première fois de son histoire. Les Parisiens se sont imposés avec la manière face à l'Inter Milan, déjà vainqueur à trois reprises de cette compétition, cinq buts à zéro. Une prestation qui a impressionné l'ensemble de la presse sportive mondiale.

"Cette équipe va durer sur le plus haut niveau du football au moins trois saisons"

Et qui a aussi impressionné Jacques Vendroux. Le présentateur du Studio des légendes pense que cette jeune équipe "avec une moyenne d'âge de 23, 24 ans" est une "équipe en devenir" et qu'elle est au "début d'une magnifique aventure" : "S'il n'y a pas de boulette, cette équipe va durer sur le plus haut niveau du football français et même mondial pendant au moins trois saisons".

Selon lui, cette victoire est "claire et nette, il n'y a pas d'embrouille footballistiquement". Il a également souhaité rendre hommage au travail d'un homme, celui de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG et de son staff technique qui ont su insuffler un style de jeu qui leur a permis de remporter ce titre de champion d'Europe.