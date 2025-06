Pascal Praud et vous - L'OL rétrogradé en Ligue 2 : Jacques Vendroux pointe «un manque d'autorité de la part de la LFP et de la DNCG»

L'Olympique lyonnais a été rétrogradé en Ligue 2 mardi soir par la DNCG, le gendarme du foot français. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", Jacques Vendroux s'interroge sur le fait que la DNCG et la Ligue de football professionnel (LFP) ont laissé l'Américain John Textor prendre les manettes du club. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Propriétaire des clubs de Crystal Palace (Angleterre) et de Botafogo (Brésil), qui a notamment battu le PSG à la Coupe du monde des clubs, l'Américain John Textor est aussi le propriétaire de l'Olympique lyonnais qui vient d'être relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG, le gendarme du foot français.

Jacques Vendroux, journaliste de sport aux commandes du Studio des légendes sur Europe 1, partage sa colère et son incompréhension dans l'émission Pascal Praud et vous. "On s'aperçoit que ces trois clubs sont en difficulté. Comment la DNCG peut autoriser Textor à investir à l'Olympique lyonnais si les comptes ne sont pas bons ? J'ai plein d'interrogations", souligne-t-il, rappelant le cas des Girondins de Bordeaux, autre club emblématique du championnat de France qui a été rétrogradé en National 2. "Je trouve qu'il y a un manque d'autorité de la part de la LFP, et aussi de la DNCG, d'accepter ce genre de personnes dans le football", fustige Jacques Vendroux.