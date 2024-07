Pascal Praud et vous - Euro 2024 : pourquoi la France va gagner face à l'Espagne selon Jacques Vendroux

Deux ans après la Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France parviendra-t-elle à disputer une nouvelle finale en compétition majeure ? Les Bleus affrontent l'Espagne ce mardi soir en demi-finale de l'Euro 2024, et si les Tricolores ne semblent pas favoris au vu de leur parcours quelque peu décousu, selon le journaliste de sport Jacques Vendroux intervenu dans l'émission Pascal Praud et vous, ils ont toutes les chances de l'emporter.

"Je pense que l'équipe de France va gagner. D'abord, parce qu'elle n'a pas très bien joué jusqu'à maintenant et on s'aperçoit que le match de ce (mardi) soir est historique, légendaire (...) Et il y a Didier Deschamps, c'est le détonateur de tout. C'est le seul sélectionneur au monde qui a remporté autant de matches à élimination directe (12). À lui tout seul, il va gagner ce (mardi) soir", pronostique l'animateur du Studio des légendes sur Europe 1.