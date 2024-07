Euro 2024 : face à l'Espagne, les Bleus doivent se préparer au maximum

Les Espagnols réalisent un sans-faute dans cet Euro. La Roja a éliminé le pays hôte, l'Allemagne, en quart de finale. Pendant la phase de groupe, la formation de Luis de la Fuente a balayé la Croatie de Modrić et battu le tenant du titre, l'Italie. Contrairement aux Bleus, l'Espagne marque beaucoup avec onze buts depuis le début de l'Euro.

"Le secret de l'Espagne, c'est qu'ils n'ont pas peur"

L'attaquant français Randal Kolo Muani est impressionné par l'équipe espagnole dans la compétition. "C'est l'une des meilleures équipes de cette compétition qui joue énormément en football. Après, c'est un match aussi qu'on a l'habitude de jouer. On aime les grands matches. Je pense qu'on sera prêt d'ici mardi", explique-t-il.

Et les Espagnols ont deux flèches devant : Nico Williams, 21 ans, et surtout le Barcelonais Lamine Yamal, 16 ans seulement, plus jeune joueur de l'histoire d'un Euro. Cette équipe joue sans se poser de question, ajoute le journaliste Pablo Polo. "Le secret de l'Espagne, c'est qu'ils n'ont pas peur. Ils sont jeunes, ils sont passionnés, ils ont envie de gagner. Même s'ils sont conscients qu'ils peuvent perdre, ils ne jouent pas sur cette pression de l'échec", détaille le journaliste sportif.

Mais l'équipe de France, qui compte plusieurs joueurs évoluant en Espagne, comme Jules Koundé ou Antoine Griezmann, tentera de s'imposer comme il y a trois ans lors de la finale de la Ligue des Nations.