Euro 2024 : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dans la tourmente, les Bleus à leur rescousse

Kylian Mbappé peut-il se remettre d'aplomb d'ici mardi ? L'état athlétique du capitaine de l'équipe de France, méconnaissable depuis le début de l'Euro 2024, constitue la principale interrogation avant la demi-finale contre l'Espagne. Même chose pour Antoine Griezmann qui devait comme Kylian Mbappé être moteur de cette équipe de France. Mais la machine s’est visiblement grippée dès le démarrage.

"Ils ne sont pas au top mais on est là"

Kilian Mbappé et Antoine Griezmann traversent cet Euro tels des fantômes, incapables de peser sur les résultats, malgré leur statut. Pour autant, si Didier Deschamps n’a pas hésité à les sortir vendredi contre le Portugal, il leur maintient sa confiance. "Je les défendrai toujours. Oui, ils ne sont pas au top mais on est là", glisse Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France.

C’est la force du collectif qui a finalement porté cette équipe de France, brillante en défense, mais effrayante en attaque. Et si depuis le début, les critiques fusent envers Mbappé et Griezmann, elles doivent désormais cesser, selon Youssouf Fofana. "Je ne vois pas pourquoi on chercherait la petite bête. Maintenant, on est dans le dernier carré. Il faut être avec nous, dans le même sens pour soulever ce trophée et ne pas dire qu'untel est en dessous ou que le jeu n'est pas beau", affirme le milieu de terrain.

Jusqu’à quand ? La demi-finale contre l’Espagne, formation la plus convaincante de cet Euro, devrait permettre de répondre définitivement à cette question.