Pascal Praud et vous - Affaire Kylian Mbappé : un auditeur craint un acharnement à venir contre le joueur

La star du football français Kylian Mbappé dans le viseur des médias suédois : certains titres locaux affirment que le joueur est visé par une enquête pour viol sur des faits survenus dans l'hôtel où il a séjourné jeudi dernier, en parallèle du match Israël-France. Le parquet suédois indique lui mardi matin qu'une enquête est bel et bien ouverte, mais sans citer le nom de l'habituel capitaine de l'équipe de France.

Cette déclaration du parquet doit amener à prendre cette affaire avec beaucoup de précautions, estime Grégory, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous. "J'ai comme principe de respecter la présomption d'innocence. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on va s'acharner sur lui. J'ai peur qu'il y ait des féministes qui vont s'acharner alors qu'il n'y a aucune preuve", affirme-t-il sur Europe 1.