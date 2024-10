Affaire Mbappé : le parquet suédois confirme une enquête pour «viol» sans citer le nom du joueur

Une enquête pour "viol" est en cours sur des faits survenus dans le centre de Stockholm après le passage de Kylian Mbappé et son entourage dans la capitale suédoise, a confirmé mardi le parquet suédois. Ce dernier n'a pas cité le nom du footballeur, en réaction à des informations de presse visant le joueur.

"A la suite de la publication dans les médias (d'informations autour d'un) viol suspecté à Stockholm, la procureure peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police" et qu'"une enquête" est en cours, a indiqué le parquet dans un communiqué. L'incident a eu lieu le jeudi 10 octobre dans un hôtel du centre-ville.

Selon des informations des quotidiens Aftonbladet et Expressen, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol après ses deux jours passés avec son entourage à Stockholm. Selon Expressen, l'attaquant français est considéré comme "raisonnablement suspect" dans cette investigation, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. Selon des nouvelles informations publiées par le quotidien mardi, la police a saisi un pantalon noir, un haut et une culotte dans le cadre de ses investigations. Mbappé s'est dit dès lundi victime d'une "fake news".

Pas de commentaires de la part de la police suédoise

"FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard", s'est insurgé le joueur du Real Madrid sur le réseau social X, établissant un lien entre l'article d'Aftonbladet et l'audience programmée mardi devant une commission de la Ligue de football professionnel (LFP) dans le litige financier qui l'oppose au Paris SG.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

L'ancien attaquant parisien réclame à son ancien club 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes. D'après Aftonbladet, Mbappé se trouvait jeudi soir avec un groupe de personnes au restaurant Chez Jolie, un établissement de la capitale suédoise, avant de se rendre au club "V" où ils ont rencontré d'autres personnes. Contactée par l'AFP, la police de Stockholm n'a pas souhaité faire de commentaires.