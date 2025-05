INFO E1 - PSG-Arsenal : la préfecture de police anticipe des débordements sur les Champs-Élysées en cas de victoire de Paris

Le Paris Saint-Germain reçoit ce mercredi soir Arsenal dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions. Les Parisiens sont à 90 minutes, ou plus, d'accéder à une nouvelle finale européenne. En cas de victoire, la préfecture de police anticipe des débordements sur les Champs-Élysées.

C'est une rencontre qui va se jouer à guichets fermés devant 47.900 spectateurs, dont 2.000 anglais. Le Paris Saint-Germain reçoit Arsenal pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des champions. Le PSG n'est plus qu'à un match d'une nouvelle finale européenne. Et la préfecture de police anticipe des débordements.

La préfecture anticipe "des débordements, particulièrement dans le quartier symbolique des Champs-Élysées"

Des débordements surtout à l'extérieur du Parc des Princes : "En cas de qualification du PSG pour la finale, des effusions de joie spontanées devraient se produire à l'extérieur du virage Auteuil et dans différents secteurs de la Capitale", prévient la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) et de la préfecture de police dans une notre qu'Europe 1 a consulté.

La DOPC anticipe par ailleurs "des débordements, particulièrement dans le quartier symbolique des Champs-Élysées", dans le huitième arrondissement de Paris, "lieu habituel de célébration pour les supporters mais également pour les jeunes issus des quartiers difficiles de l'agglomération parisienne".

Dans l'après-midi, des rassemblements de supporters sans billet pourraient par ailleurs être constatés aux abords du stade. En conséquence, un dispositif important de sécurisation est prévu. Pour cette rencontre, 2.000 policiers seront mobilisés aux abords du stade.