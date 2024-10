Pascal Praud et vous - Kylian Mbappé aperçu en boîte de nuit en Suède, pendant Israël-France : «Ça me choque», réagit Jacques Vendroux

C'est une sortie qui ne passe pas aux yeux de Jacques Vendroux. Le journaliste de sport aux commandes du Studio des légendes sur Europe 1 réagit à la présence de Kylian Mbappé, l'habituel capitaine de l'équipe de France cette fois non-appelé par Didier Deschamps, dans une boite de nuit en Suède selon les médias locaux, alors que les Bleus affrontaient Israël jeudi soir. "Ça me choque (...) Il a joué en Ligue des champions et championnat avec le Real la semaine dernière, et il ne joue pas en équipe de France soi-disant 'pour se reposer'", peste-t-il dans Pascal Praud et vous.