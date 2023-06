«Pas de fête» pour le PSG : Christophe Galtier ne célébrera pas le titre en soutien à Sergio Rico, hospitalisé

"Il n'y aura pas de fête" samedi pour saluer le titre du Paris Saint-Germain par égard pour le gardien Sergio Rico, gravement blessé dans un accident de cheval, a expliqué jeudi l'entraîneur Christophe Galtier, le club ayant toutefois précisé à l'AFP qu'une cérémonie de remise des prix se tiendrait bien au Parc des Princes. "Vous comprenez bien qu'il n'y aura pas de fête, c'est une semaine très difficile, on est tous touchés, on est passé samedi soir d'un titre de champion avec quelques coupes de champagne à un réveil dimanche matin plus que douloureux", a développé le technicien.

Samedi (21h00) contre Clermont pour la 38e et dernière journée, "il faut avoir beaucoup, beaucoup de retenue, et amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien et garder de l'espoir", a encore dit Galtier. Le PSG a toutefois précisé à l'AFP qu'il y aurait bien des "festivités" au Parc des Princes à l'issue de la rencontre et une cérémonie de remise de la coupe récompensant le 11e titre de champion de France du club.

Hospitalisé depuis dimanche

Sergio Rico, 29 ans, est hospitalisé depuis dimanche à la suite d'un accident de cheval en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Selon plusieurs médias, le joueur, victime d'un traumatisme crânio-cérébral, a été admis dans une unité de soins intensifs de l'hôpital Virgen del Rocio de Séville et placé sous sédation et assistance respiratoire. "Les nouvelles sont celles que vous avez aussi à travers les communiqués que distille l'hôpital de Séville. Notre docteur est en relation permanente avec le corps médical et la famille, on n'a pas plus d'informations", a ajouté Galtier.

"Sergio est un garçon costaud, fort physiquement, avec ce qu'on peut faire on essaie d'envoyer des ondes positives et de soutenir tous ses proches", a commenté le coach. La semaine d'entraînement a été perturbée par la préoccupation pour l'état de santé de Rico. "Tout le monde est évidemment très touché", a raconté Galtier, "on essaie tant bien que mal de se changer les idées à travers des séances d'entraînement qui ne correspondent en rien avec une préparation de match, nous faisons en sorte de nous changer les idées".

Le groupe est "très uni", a-t-il assuré, et envoie "beaucoup d'ondes positives et d'énergie à Sergio et son épouse, sa maman, ses proches". Pour Rico qui se "bat tous les jours, toutes les heures, les minutes", il n'y aura "pas un hommage" samedi soir mais "un message de soutien, d'espoir. On va jouer ce match parce qu'il faut le jouer en ayant le meilleur comportement possible".